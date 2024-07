Voici le Leica que vous pourriez vraiment vous offrir

Un capteur 4/3 pouces et un objectif fixe mènent le combat contre Fuji : Le Leica D-Lux 8 s’affiche à 1599 euros…

Quiconque se considère même de loin comme un fan de photographie aura convoité un Leica à un moment donné de sa vie – mais la plupart auront rapidement écarté cette idée après avoir vu combien coûtent généralement les appareils photo de la marque mythique. Le Leica D-Lux 8 semble enfin prêt à changer tout cela : plus besoin de gagner au loto.

Annoncé en mai dernier, ce compact à objectif fixe est désormais officiellement en vente. Il reflète fidèlement le phénoménal Leica Q3. Le produit phare reste le D-Lux 8 utilisant le même capteur CMOS 4/3 pouces, 21MP que le D-Lux 7 sortant. Seuls 17MP de celui-ci sont utilisés pour l’imagerie ici, avec un commutateur de rapport d’aspect sur l’objectif, garantissant que toutes les prises de vue utilisent la quantité maximale de photodiodes. Une aubaine pour les créateurs de contenu qui publient sur plusieurs flux sociaux.

L’objectif zoom Vario-Summilux 10,9-34 mm, f/1,7-2,8 du modèle de dernière génération fait également son retour ici. La stabilisation optique lui donne un avantage sur les compacts à objectif fixe concurrents proches.

Contrairement au D-Lux 7, fruit d’un effort conjoint avec Panasonic, qui a largement emprunté au LX100 II, le nouveau modèle est une création entièrement Leica. Et ce avec des commandes beaucoup plus simples à l’arrière, un alliage de magnésium, du similicuir sur le devant. Il n’y a cependant pas d’imperméabilisation ici.

La nouvelle interface à écran tactile a été inspirée par la gamme Q, bien que l’écran lui-même soit fixe, plutôt que de bénéficier de capacités d’inclinaison ou de rabattement. Il dispose également d’un viseur électronique OLED de 2,4 MP – quelque chose qui, à mon avis, manquait cruellement au Panasonic Lumix S9.

A l’intérieur, c’est à peu près la même chose, avec une prise de vue en continu à 11 im/s, des images fixes de 200 à 25 600 ISO et un enregistrement vidéo 4K/30p. Le chargement USB-C est conforme aux réglementations de l’UE et un port micro HDMI est également intégré. Il sera également associé à l’application Fotos de Leica, qui gère les transferts d’images sans fil, le marquage de localisation et le contrôle de l’obturateur à distance.

Le stockage s’effectue via un seul emplacement pour carte SD UHS-II ; les SSD intégrés sont strictement réservés aux appareils photo haut de gamme de Leica. L’autonomie de la batterie est estimée entre 260 et 300 prises de vue, selon que vous privilégiez l’EVF ou l’écran tactile LCD pour la composition.

La mise à jour du D-Lux pour 2024 est tout à fait logique. Les appareils photo compacts de type télémètre ont récemment accumulé des millions de vues sur les réseaux sociaux, le Fujifilm X100VI étant presque instantanément en rupture de stock dès son lancement. Et vu comment Sony, Panasonic et Nikon ont tous adopté l’approche des objectifs interchangeables, cela n’a laissé que Leica et Ricoh en concurrence dans le domaine des objectifs fixes.

Le D-Lux 8 n’a jamais été un champion du rapport qualité-prix, mais cela semble être un excellent moyen d’accéder à la propriété Leica – et sera considérablement plus facile pour le portefeuille que le Q3. Les précommandes sont lancées, avec un prix de 1599 euros. De quoi se laisser tenter ?