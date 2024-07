Oui, la Samsung Galaxy Watch Ultra s’inspire (beaucoup) d’Apple

L’influence de l’Apple Watch Ultra est claire si l’on en croit les rendus…

Apple et Samsung se disputent depuis un certain temps déjà qui possède la meilleure montre intelligente. Mais chacun a largement fait ses propres choix en matière de design. Apple privilégie le cadran carré, tandis que Samsung affirme que le cadran circulaire est le meilleur. Cela ne semble pas prêt de changer en 2024 – mais une nouvelle série de fuites suggère que le modèle haut de gamme Galaxy Watch 7 se rapprochera plus que jamais du style d’Apple.

Les images publiées sur X par l’initié de l’industrie Evan Blass montrent la Galaxy Watch Ultra, dont on parle depuis longtemps, sous tous les angles, ainsi que la Watch 7 ordinaire et deux nouvelles paires d’écouteurs Galaxy Buds. Un boîtier carré, un bracelet orange et un mécanisme de montage exclusif en font une sonnerie morte pour l’Apple Watch Ultra, bien qu’avec un écran circulaire au lieu d’un écran rectangulaire. Cela confirme les rumeurs antérieures d’OnLeaks et de Smartprix, qui montraient un design différent de celui de toute autre Galaxy Watch auparavant.

Et honnêtement ? C’est une excellente décision. La Galaxy Watch 5 Pro et la Galaxy Watch 6 Classic n’étaient pas si différentes de leurs homologues, donc seuls les fans de technologie auraient la moindre idée que vous utilisiez la version la plus chère. Dans le monde de l’horlogerie, vous voulez que les gens sachent que vous portez quelque chose de spécial à votre poignet. Avec les rendus montrant la Galaxy Watch 7 presque identique à la Galaxy Watch de génération actuelle, il n’y aura aucun doute sur l’Ultra pour autre chose que la meilleure montre de la gamme Samsung.

Les images divulguées montrent des bracelets orange et noirs, mais suggèrent que chaque montre aura des accents orange sur les boutons latéraux et la lunette. On doute qu’opter pour une couleur différente aurait arrêté les comparaisons avec l’Apple Watch Ultra, mais on croise quand même les doigts, Samsung proposera des options de couleurs uniques au lancement. Au moins, le boîtier sera disponible en trois choix : noir, argent et titane foncé (même si je ne sais pas s’il sera réellement fabriqué à partir de ce matériau).

Il semble également que les bracelets tiers constitueront un défi, du moins au lancement, car la Watch Ultra ne semble pas utiliser de pattes à dégagement rapide comme les précédentes montres Galaxy.

Photos mises à part, tout le reste de la Galaxy Watch Ultra reste un mystère – même le nom. Android Headlines a suggéré des versions de micrologiciels nommées trois modèles de montres différents : la Watch 7, la Watch 7 Classic et la Watch Ultra. Des rapports précédents du Galaxy Club indiquaient que le modèle haut de gamme de Samsung contiendrait une énorme batterie de 578 mAh, ce qui lui donnerait la longévité que l’on espérait depuis que la technologie de poignet de Samsung a abandonné son système d’exploitation propriétaire Tizen pour Wear OS. En ce qui concerne les fonctionnalités, attendez-vous à un processeur plus puissant pour des tâches plus rapides et à des mises à niveau de tous les capteurs de santé intégrés.