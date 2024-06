Audio-Technica dévoile son nouveau casque sans fil avec 90 heures d’autonomie

Aujourd’hui, Audio-Technica marque une étape importante en annonçant le casque sans fil le plus endurant de sa catégorie : l’ATH-S300BT.



L’autonomie exceptionnelle de 90 heures et la réduction de bruit hybride de l’ATH-S300BT offrent une expérience sonore de qualité et ininterrompu au cours de voyages long-courriers et de déplacements quotidiens.

Grâce à une charge rapide de seulement 3 minutes, les mélomanes profitent de leur musique pendant 2h30. En outre, la réduction de bruit active est complétée par une fonction d’écoute « hear-through » qui permet de rester attentif à l’environnement, notamment à des annonces lors de voyages, ou d’engager une conversation naturelle en face-à-face sans avoir à retirer le casque.

Revêtu d’une finition sobre et élégante, l’ATH-S300BT présente un motif marbré terrazzo distinctif qui apporte une touche de raffinement à tous les déplacements. Conçu par des experts pour un extrême confort et un look élégant, il est doté de coussinets ergonomiques et d’un poids léger. Il inclut une pochette pour faciliter le rangement à plat.



Le microphone intégré propose de passer des appels d’une extrême clarté, tandis que les commandes tactiles situées sur les coques permettent de régler la lecture de la musique, le volume, etc. d’une simple pression sur un bouton. Pour un contrôle mains libres en déplacement, le casque prend également en charge Siri et Google Assistant.

Fidèle au savoir-faire d’Audio-Technica, l’ATH-S300BT offre l’alliance idéale entre qualité sonore et raffinement de son design. Équipé de transducteurs de 40 mm, il révèle des détails étonnants de chaque musique. En plus d’offrir un paysage sonore musical étendu, l’ATH-S3000BT est doté d’un mode de faible latence qui minimise le retard du son lors du visionnage de vidéos ou de jeux, procurant précision et rapidité au contenu. Grâce à l’appairage multipoint, les utilisateurs connectent simplement en Bluetooth deux appareils au casque simultanément pour une transition fluide entre les sources.

Pour les amateurs de connectivité filaire, un câble de 1,2 m avec micro et boutons de contrôle permet aux auditeurs de profiter de leur musique de la manière dont ils le souhaitent.

Le casque ATH-S300BT d’Audio-Technica sera disponible à partir du 13 juin 2024, au prix public indicatif de 119 €.