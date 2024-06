Fête des pères : la sélection de L’Explorateur du Goût

Rum & Cane French Islay Cask Finish (Rhum) – 69 €

La Collection Rum & Cane est un voyage initié par Scott Watson à travers les régions iconiques productrices de rhum. Passionné par le rhum et fort de son savoir-faire en whisky écossais, Scott Watson sélectionne et assemble minutieusement chaque fût afin qu’il incarne le caractère unique de chaque terroir. Une véritable et pure exploration gustative autour du rhum ! Rum & Can French Overseas est le fruit d’un assemblage rhum pur jus de la Réunion vieilli en fût de chêne américain et rhum de mélasse de Martinique vieilli en fût de chêne français, XO 6 ans d’âge minimum. Son finish en fût de whisky tourbé lui apporte au caractère gourmand et profonds du rhum, des notes légèrements fumées.

À l’approche de la Fête des Pères, l’Explorateur du Goût, distributeur de spiritueux naturels et artisanaux, propose sa sélection de boissons. Connu pour son engagement envers la découverte de saveurs uniques, l’Explorateur du Goût propose des références singulières pour célébrer cette occasion spéciale.

The Duppy Share XO (Rhum) – 55 €

Cette cuvée explore les facettes de la Barbade, en provenance de Foursquare, avec un assemblage à 95% de rhums de 8 ans d’âge et 5% de 5 et 12 ans d’âge. Duppy Share XO offre des notes de vanille, de chêne, de caramel, d’épices et de noix grillées avec une texture douce et moelleuse. Depuis mars 2024, Duppy Share XO se pare d’un étui premium, transformant ainsi chaque bouteille en un coffret cadeau unique et élégant.

Whisky de Fontagard STEM (Whisky) – 64 €

Fontagard STEM est la dernière création de cette distillerie de whisky française, basée en Charente-Maritime. Single Malt baptisé STEM en hommage aux Grands Vins de Saint-Emilion qui ont été contenus dans les fûts ayant servi à son vieillissement, Fontagard STEM se caractérise par une générosité aromatique de fruits rouges, raisins confits, de fumets et de délicats boisé.

Agitator Single Malt Rök (whisky tourbé) – 59 €

Agitator prône une approche moderne de l’élaboration afin de créer le futur du whisky. Avant-gardiste, la distillerie suédoise expérimente à chaque étape du processus de production en privilégiant le goût et en limitant son impact écologique : distillation sous-vide, 2 types d’alambic (wash still et spirits still), fermentation prolongée et recyclage des résidus. Agitator Single Malt Rök est un assemblage de whisky veillis en fûts d’Islay et de châtaignier, offrant des notes de fruits secs, agrumes accompagnées d’une légère fumée.

Shinobu Blended Coffret + 2 verres (Whisky) – 62 €

Les japonais sont des pointures en matière de whisky. Et Shinobu Blended le montre. Un whisky imaginé par le distillateur créatif, M. Usami, qui a reçu de nombreuses récompenses. Il expérimenter l’assemblage de whiskies du monde pour créer les saveurs uniques du Japon. Ainsi, les premières expressions de Mizunara Oak finish sont nées. Ce coffret, au design inspiré de la culture japonaise, est le cadeau idéal pour les amateurs de la culture nippone. La bouteille se garde en souvenir, et les verres rappellent son goût unique et son originalité.

Hyde N°4 Single Malt 6 ans Rum Finish Coffret + 2 verres (Whisky) – 70 €

Hyde est avant tout le symbole de la tradition familiale et d’un savoir-faire irlandais ayant traversé 12 générations. Fabriqué de manière artisanale et en édition limitée, chaque flacon est presque unique ! La production du whisky est naturelle, pour conserver le caractère complet et le goût conféré par son fût, le long vieillissement et le processus de double maturation. En bref, ce sont des produits de grande qualité, qui feront le plus grand plaisir des amateurs