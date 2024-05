On a testé… Les Nothing Ear

Troisième incarnation pour les écouteurs intra-auriculaires abordables de Nothing’s…

Le Nothing Ear est un tout nouveau modèle du spécialiste de la technologie transparente, qui renonce aux chiffres et nous dit « c’est aussi bien que possible ici ».

Sous le style désormais familier se cachent un nouveau driver dynamique, des algorithmes de suppression du bruit améliorés et une autonomie de batterie bien meilleure que celle du Nothing Ear 2 sortant. Des appels vocaux plus clairs et des codecs Bluetooth haute résolution supplémentaires font également la différence. C’est tout à fait l’ensemble, compte tenu du prix demandé de 149 $ – seulement ce n’est plus le choix évident pour les mélomanes soucieux de leur budget.

Rien ne vient d’ailleurs de tirer le rideau sur l’Ear (a), encore plus abordable. Il manque de fonctionnalités, mais correspond à son grand frère en termes de capacité ANC et ne vous coûtera que 99 $. L’original mis à jour a-t-il encore ce qu’il faut pour impressionner ?

Design et finition : en famille

Il faudra un œil attentif pour remarquer que vous écoutez le Nothing Ear et non l’Ear 2 sortant, ou même l’Ear 1 ; Nothing colle à son look en matière de style, avec des écouteurs à tige transparente dans un étui à clapet. Ils sont disponibles en noir ou en blanc – pour une touche de couleur, vous devrez choisir l’Ear (a) dans sa teinte jaune distinctive.

Le boîtier conserve le haut et le bas plats introduits avec Ear 2. Il est fabriqué à partir du même mélange de plastiques opaques et transparents, qui sont plus résistants aux rayures que ceux utilisés pour Ear 1 ; ce boîtier s’est éraflé beaucoup trop facilement, mais celui-ci a bien résisté tout au long de nos tests. La taille est parfaitement adaptée aux poches, mais le boîtier Ear (a), plus rectangulaire, était meilleur, même si ses plastiques ne sont pas aussi agréables au toucher.

Nothing a rendu le boîtier résistant à l’eau IP55, ce qui est meilleur que l’indice IP54 des écouteurs. Tous deux peuvent désormais ignorer avec plaisir une brève averse de pluie, ce qui rassurera les amateurs de fitness en plein air. Les aimants maintiennent le couvercle verrouillé et maintiennent les écouteurs en place contre leurs broches de chargement.

Pas de changements majeurs dans les composants internes des écouteurs, le contrôle de pincement et les capteurs de détection intra-auriculaires étant à peu près au même endroit que sur l’eau 2. Les bits qui maintiennent les haut-parleurs semblent tout aussi bulbeux, et assis tout aussi confortablement dans mes oreilles. Le poids est également à peu près le même. Si vous vous entendez bien avec les Apple AirPods Pro ou tout autre écouteur à tige, vous serez comme chez vous ici.

Il y a le tas habituel d’embouts auriculaires en silicone de différentes tailles inclus dans la boîte. Une fois que vous avez obtenu un bon ajustement, ils offrent une isolation phonique passive décente et aident à maintenir les têtes en place lorsque vous vous déplacez. Je pouvais sentir un peu de mouvement en faisant du jogging, mais pas suffisamment pour qu’ils tombent.

Caractéristiques et batterie : plus longue durée

La plupart des fonctionnalités de l’Ear ont été reprises de l’Ear 2, y compris la connectivité multipoint et un mode à faible décalage qui fonctionne très bien pour les jeux ou le streaming vidéo sur un smartphone.

Rien n’a amélioré sa prise en charge Bluetooth de haute qualité pour 2024, en ajoutant LDAC aux côtés de LHDC ; Ear 2 n’avait que ce dernier, qui n’est pas aussi bien pris en charge que LDAC. Les deux offrent un streaming à débit binaire plus élevé que SBC ou AAC, avec lesquels les utilisateurs Apple doivent se contenter.

Les commandes de pincement sont tout aussi faciles à utiliser que sur le modèle sortant. Je n’ai jamais accidentellement mis ma musique en pause ni sauté une piste en ajustant la position d’un écouteur dans mon oreille. Je pense cependant que la détection intra-auriculaire a pris du recul par rapport à Ear 2. Les morceaux s’arrêtaient constamment, même si les écouteurs étaient fermement enfoncés dans mes oreilles. On a finalement désactivé la fonction. Peut-être que mes oreilles ont une drôle de forme, peut-être que c’était un appareil défectueux – ou peut-être que c’est quelque chose que l’on peut réparer avec une mise à jour du firmware.

Pour nous, la plus grande amélioration concerne la durée de vie de la batterie. Officiellement, le Nothing Ear peut gérer huit heures avec la suppression active du bruit désactivée, soit une augmentation de deux heures par rapport à l’Ear 2. En activant l’ANC,on a quand même réussi un peu plus de cinq heures d’écoute, soit au moins une heure de plus que la génération précédente. faire. Le boîtier de chargement peut augmenter ces chiffres à 24 heures et 40 heures respectivement, ce qui place ces écouteurs à égalité avec leurs concurrents de prix similaire. Avant, les efforts de Nothing étaient un peu décevants.

Si vous voulez des écouteurs Nothing avec chargement sans fil, Ear est votre seul choix ; L’ear (a) s’en passe. Personnellement, je pense que c’est un produit agréable à ce prix et utile uniquement si votre téléphone prend en charge le partage d’énergie sans fil. L’USB-C reste votre meilleur choix pour des recharges plus rapides.

Interface : signé X

L’application compagnon Nothing’s X n’a ​​pas été remaniée pour ces derniers écouteurs, avec la plupart des mêmes paramètres et fonctionnalités que j’ai trouvés précédemment avec Ear 2. Cela inclut des commandes de pincement entièrement personnalisables, un choix de modes ANC et des chiffres d’autonomie de la batterie pour le boîtier et chaque bourgeon juste là sur l’écran d’accueil.

La connectivité à deux appareils, la détection intra-auriculaire et le mode faible latence sont tous masqués dans l’écran des paramètres, ainsi que les mises à jour du micrologiciel, des codecs Bluetooth de meilleure qualité et un test d’ajustement des embouts auriculaires pratique pour vous assurer que vous utilisez la bonne taille d’embout. . Find my Earbuds peut également émettre une tonalité dans chaque écouteur si vous les égarez.

Un test auditif personnalise l’audio en fonction des fréquences sonores que vous êtes capable d’entendre. J’ai trouvé que cela faisait une différence mineure, mais si vous êtes plus malentendant, cela pourrait s’avérer plus utile. C’est l’égaliseur personnalisable qui peut faire de plus grandes différences : le mode simple revient, avec des curseurs pour les basses, les médiums et les aigus, mais un mode avancé propose un égaliseur à huit bandes (avec un facteur Q modifiable). Vous pouvez créer plusieurs profils avec des signatures audio radicalement différentes et importer ceux créés par d’autres à l’aide de codes QR.

Cela semble un peu artificiel de limiter cette personnalisation à l’oreille, tandis que l’eau (a) moins chère doit se contenter des curseurs de base. Les utilisateurs d’Ear 2 bénéficient également de cette personnalisation depuis près d’un an maintenant.

Qualité sonore et suppression du bruit : c’est gagné

Si l’Ear 2 « sonne bien… pour le prix », l’Ear sonne tout simplement bien, point final. Nothing a mis à niveau vers un nouveau haut-parleur dynamique de 11 mm qui utilise un diaphragme en céramique, qui permet des aigus plus nets qu’auparavant, et a ajouté des évents supplémentaires qui laissent plus d’air à travers le haut-parleur et aident à réduire la distorsion dans tous les domaines.

Le réglage est toujours énergique et engageant, mais avec aussi beaucoup de nuances. La guitare de Going Down de Freddie King avait le genre de clarté que l’on n’entend pas souvent sans dépenser beaucoup plus, et la performance vocale peut vraiment transparaître. Il évite bien les hautes fréquences plus dures, même sur les morceaux qui ne sont pas particulièrement bien maîtrisés.

Les basses sont également plus contrôlées dès la sortie de la boîte que Ear 2. Cela est en partie dû au nouveau mode Bass Enhance, qui est activé par défaut et ajoute un peu de punch supplémentaire dans les basses fréquences pour ceux qui le souhaitent – ​​sans s’égarer dans un territoire en plein essor. Personnellement, on a été heureux de le désactiver, car la présence des basses était très bien sans traitement supplémentaire. La ligne de basse d’Adrenalin Rush de Sigma a eu un réel impact, sans interrompre le chant ou les autres instruments.

Avec l’égaliseur réglé sur Équilibré, ces écouteurs deviennent incroyablement forts, au point que l’on n’écoutera pas au-dessus de la barre des 70 % via mon smartphone. Le passage à l’égaliseur avancé réduit également un peu le volume, ce qui laisse beaucoup de place pour pousser des fréquences individuelles. Ces écouteurs ne rivaliseront pas avec leurs concurrents qui coûtent deux fois plus cher en termes de clarté ou de précision, mais la différence est bien moindre que ce à quoi on pourrait s’attendre.

Rien ne pense que les algorithmes de suppression active du bruit mis à jour d’Ear peuvent désormais supprimer jusqu’à 45 dB de bruit de fond, contre 40 dB sur le modèle de génération précédente. Les niveaux de bruit sont exponentiels, c’est donc une amélioration significative sur le papier. En pratique, on a été impressionné par sa capacité à rendre silencieux notre trajet en train de banlieue, avec le réglage adaptatif qui s’active rapidement en réaction à des bruits forts et soudains et se retire pendant les moments plus calmes. J’ai également remarqué une amélioration par rapport à Ear 2 en se promenant dans un centre-ville animé. Les propriétaires d’écouteurs Sony WF-1000XM5 et Bose QuietComfort Ultra Earbud ne seront pas jaloux, car le bruit du vent n’est pas réduit dans la même mesure, mais vous obtenez ici un ANC très performant pour votre argent.

Verdict

Avec seulement la moitié du temps de développement entre les générations que son prédécesseur, on ne pense pas que ce Nothing Ear soit un bond en avant aussi important que l’était Ear 2. Mais les améliorations sont évidentes. La suppression du bruit est efficace dans les environnements plus bruyants qu’auparavant, ne serait-ce que légèrement, et le nouveau pilote offre un son percutant pour le prix. Plus important encore, la durée de vie de la batterie est désormais bien plus compétitive que celle de ses concurrents.

Si vous êtes propriétaire d’une Ear 2 et que vous manquez régulièrement de jus lors de longues sessions d’écoute, cela pourrait suffire à vous convaincre de mettre à niveau. Quiconque préfère les têtes aux tiges se dirigera probablement toujours vers le Sony WF-C700N ou le Samsung Galaxy Buds FE, mais aucun n’a le panache transparent de ces écouteurs.

Si vous êtes satisfait du réglage prêt à l’emploi de Nothing et que vous n’avez pas besoin de subtilités comme le chargement sans fil, c’est une alternative très tentante qui laissera un peu plus d’argent dans votre portefeuille.

Note : 4/5

Toujours aussi distinctif, mais désormais avec des mises à niveau ANC et des améliorations d’égalisation. Une mise à jour modeste mais bienvenue sur des écouteurs sans fil déjà performants et à un prix très intéressant.