Teufel REAL BLUE TWS 3, troisième génération

Plus d’autonomie, mode transparence et personnalisation via l’application Teufel Headphones pour cette troisième génération d’écouteurs intra-auriculaires.



Dans la vie de citadins actifs en quête de produits pratiques et adaptés sur le plan professionnel et personnel, les REAL BLUE TWS 3 sont les nouveaux écouteurs de chez Teufel qui vont faciliter le quotidien. Ils offrent une isolation acoustique améliorée, permettant les conversations téléphoniques, l’écoute de podcast et de musique sans être dérangé par les bruits extérieurs. Pour rester connecté à l’environnement, le mode transparence offre alors une clarté sonore exceptionnelle. Ces écouteurs restent fidèles à la réputation de la gamme REAL BLUE TWS en offrant un son puissant, une autonomie prolongée, un confort optimal grâce aux 5 paires d’embouts auriculaires et une multitude de fonctionnalités pratiques personnalisables via l’application Teaufel Headphones compatible IOS et Androïd.



Les écouteurs REAL BLUE TWS 3 de Teufel intègrent le système de réduction active du bruit (ANC hybride) le plus avancé à ce jour pour les écouteurs intra-auriculaires de la marque. Chaque écouteur est doté de trois microphones, dont deux à l’extérieur et un à l’intérieur. Cette configuration permet une capture et une neutralisation encore plus précises des bruits environnants. Grâce à cette technologie, les utilisateurs peuvent simplement profiter de leur musique ou de leurs podcasts sans être perturbés par les bruits extérieurs, offrant ainsi une pause bienvenue dans leur quotidien agité.

Les REAL BLUE TWS 3 offrent une expérience sonore exceptionnelle. Leur mode Transparence permet d’amplifier les sons ambiants selon les besoins de l’utilisateur. Cela s’avère particulièrement utile dans des environnements bruyants comme les gares ou les aéroports, où il est important de rester attentif aux annonces sans avoir à retirer ses écouteurs. L’activation du mode Transparence est simple : il suffit de tapoter trois fois sur l’écouteur gauche.

Les REAL BLUE TWS 3 proposent une personnalisation avancée via l’application Teufel Headphones, afin d’offrir aux utilisateurs la possibilité de créer des commandes personnalisées pour chaque écouteur. En plus de cela, ils proposent des fonctionnalités avancées telles que la détection automatique de l’oreille, une recharge sans fil pratique, une protection contre les éclaboussures (IPX4), la compatibilité avec Google Fast Pair, et bien d’autre

Les nouveaux REAL BLUE TWS 3 de Teufel sont disponibles en 4 couleurs : Night Black, Pure White, Steel Blue et Misty Green, au prix de 149,99 euros sur la boutique en ligne de Teufel.