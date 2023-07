Honor lance son nouveau smartphone pliant, le Magic V2

HONOR annonce aujourd’hui le lancement en Chine de son nouveau smartphone pliant, le HONOR Magic V2, le smartphone pliant format livre le plus fin et le plus léger à ce jour. De ce fait, il redéfinit les normes de l’industrie grâce à des améliorations significatives en termes de format, de batterie, d’écran et d’expérience utilisateur.



HONOR a affiné la structure, le processus de fabrication et la sélection des matériaux pour son Magic V2. Ne pesant que 231 g et mesurant seulement 9,9 mm d’épaisseur une fois plié, le HONOR Magic V2 repousse les limites de l’innovation sur le segment des téléphones pliants. Il est doté d’une charnière en titane extrêmement légère – la première de son genre – qui propose un équilibre parfait entre poids et résistance. En complément, un nouvel acier exclusif de HONOR, certifié par SGS, a été créé par les experts HONOR afin d’être utilisé dans le corps principal de la charnière du HONOR Magic V2, offrant une robustesse et une durabilité supplémentaires au mécanisme de la charnière. Grâce à ces innovations de pointe, le HONOR Magic V2 obtient la précieuse certification de durabilité de SGS, une autorité mondiale, avec la promesse d’une charnière capable de résister à plus de 400 000 pliages, ce qui lui assure une durée de vie pouvant aller jusqu’à dix ans à raison de 100 pliages par jour.



Une batterie au silicium-carbone révolutionnaire pour des performances prolongées Le HONOR Magic V2 est également doté d’une double batterie au silicium-carbone de seulement 2,72mm d’épaisseur, ce qui en fait l’une des plus fines du marché. Cette batterie innovante intègre une technologie HONOR révolutionnaire en termes de collecte d’énergie de charge à basse tension, permettant une plus grande puissance de sortie à tension égale par rapport aux systèmes de batterie à base de graphite. Avec une capacité de 5000 mAh et la prise en charge du HONOR SuperCharge 66W, le HONOR Magic V2 assure aux utilisateurs une connectivité continue.

Le HONOR Magic V2 est doté d’un écran OLED LTPO pliant époustouflant, offrant une expérience utilisateur immersive avec la prise en charge de 1,07 milliard de couleurs affichées avec une précision exceptionnelle. La technologie de modulation d’impulsion en largeur de 3840 Hz de HONOR réduit au minimum la fatigue oculaire, assurant un visionnage confortable même lors d’une utilisation prolongée.

Cet HONOR Magic V2 dispose de la fonctionnalité Dynamic Dimming, une technologie de gradation dynamique qui stimule le mouvement des muscles ciliaires dans le but d’atténuer la fatigue oculaire. Le niveau de luminosité de l’écran s’adapte automatiquement aux conditions d’éclairage extérieures et à la durée d’utilisation de l’écran, garantissant un confort optimal pour l’œil humain.

De plus, la fonction Circadian Night Display ajuste automatiquement la luminosité et la température de l’écran avec des couleurs plus chaudes et réduit les émissions de lumière bleue, permettant d’augmenter les niveaux de mélatonine et favorisant ainsi un sommeil de meilleure qualité pour les utilisateurs.

Le HONOR Magic V2 entend mettre la barre plus haut en matière de photographie et de vidéo sur smartphone. Il embarque ainsi un triple appareil photo arrière comprenant un appareil photo principal de 50 MP (f/1,9), un appareil photo ultra grand-angle de 50MP (f/2,0) et un téléobjectif de 20 MP (f/2,4), permettant aux utilisateurs de prendre des photos de qualité grâce à des capacités de capture de lumière supérieures . La double caméra frontale est composée de deux appareils photo de 16 MP (f/2,2) et prend en charge différents modes de capture pour permettre aux créateurs de capturer et produire du contenu facilement.

Le HONOR Magic V2 est livré avec MagicOS 7.2 basé sur Android 13 pour offrir une expérience utilisateur fluide et riche en fonctionnalités, adaptée à différents scénarios d’utilisation : interactions sociales, activités quotidiennes, divertissement, information, productivité ou encore voyages. Pour protéger la confidentialité et la sécurité des utilisateurs, une nouvelle fonctionnalité d’espace parallèle fait également ses débuts avec le HONOR Magic V2 : elle permet notamment aux utilisateurs de séparer facilement les applications professionnelles des applications personnelles.

Le HONOR Magic V2 existe en coloris Black, Gold, Silk, Purple et Silk Black – une version inédite avec un dos en cuir végétal. Il est disponible en Chine en pré-commande dès aujourd’hui, à partir de 8 999 RMB dans sa version 256 Go, 9 999 RMB dans sa version 512 Go, et 11 999 RMB dans sa version 1 To.