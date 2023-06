Motorola dévoile un nouveau edge40 Pantone Viva Magenta

Motorola lève le voile sur une nouvelle édition spéciale pour le edge40 en Viva Magenta, couleur Pantone 2023.

Motorola s’est naturellement associée à Pantone, le spécialiste mondial de la couleur et prescripteur qui impacte le monde de la décoration, de la mode et du design chaque année avec la révélation de la couleur star de l’année.

Son smartphone performant, le edge40 (599 €), est désormais disponible dans la couleur de l’année Pantone 2023, VIVA MAGENTA (référence PANTONE 18-750) : une tonalité audacieuse qui incarne la vitalité, la vigueur et la force.Cet edge40 est doté d’un écran incurvé de 6,5 pouces OLED Full HD+ doté d’un taux de rafraichissement de 144 Hz ainsi que d’un revêtement en cuir végan élégant. Il est par ailleurs doté de lumières d’éclairage des bords et offre expérience audio immersive Dolby Atmos.

De plus, il est certifié IP68 et donc résistant à la poussière et totalement étanche jusqu’à 1,5m pendant 30 minutes. Avec son appareil photo arrière de 50 MP, le edge40 capture des photos détaillées, même en basse lumière, et offre un second objectif de 13 MP dédié à l’ultra grand angle et aux gros plans. Il dispose également d’une caméra frontale de 32 MP et d’une fonction de stabilisation « Horizon Lock » pour des prises de vue fluides. Cet edge40 est équipé d’une batterie puissante de 4400 mAh avec charge TurboPower rapide, d’un processeur MediaTek Dimensity 8020, de 256 Go de stockage, de 8 Go de RAM et de la connectivité 5G.