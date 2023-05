Denon dévoile le lecteur Audio Réseau DNP-2000NE

Denon annonce le lancement du lecteur Audio Réseau DNP-2000NE, un lecteur musical de pointe qui offre une qualité sonore supérieure et une connectivité polyvalente. Il est conçu pour être associé idéalement à l’amplificateur Denon PMA-1700NE, mais aussi aux amplificateurs des années précédentes comme le PMA-2500NE et le PMA-1600NE ou à tout système hi-fi ayant besoin d’un appareil de streaming audio de haute qualité.

Le DNP-2000NE intègre la fonctionnalité HEOS, qui permet aux utilisateurs de diffuser de la musique sans fil à partir de leurs plateformes de streaming en ligne préférées telles que Spotify, Tidal, Amazon Music et d’autres. Cette fonction donne accès à des millions de morceaux musicaux, qui peuvent tous être diffusés en streaming avec une qualité sonore haute-fidélité. L’application HEOS permet également aux utilisateurs de gérer facilement leur propre bibliothèque musicale et de créer des listes de lecture.

Le DNP-2000NE est équipé de l’Advanced AL32 Processing Plus de Denon, qui prend en charge le suréchantillonnage jusqu’à 384 kHz et la profondeur d’échantillonnage jusqu’à 32 bits pour une reconstruction au plus près du signal original. Cette technologie garantit une reproduction audio fidèle, qui se traduit par une qualité sonore inégalée. Ce lecteur est également équipé de quatre convertisseurs numérique-analogique ES9018K2M 32 bits/384 kHz de haute précision. Configuré dans un mode doublement différentiel dérivé de notre modèle le plus haut de gamme le DCD-A110, il délivre un son limpide et très détaillé. Le tout est parfaitement synchronisé par notre Denon Master Clock, qui ne tolère aucune divergence du signal d’horloge, crucial pour une reproduction haute-fidélité. De plus, les circuits analogiques et numériques du DNP-2000NE sont isolés les uns des autres afin de protéger la section analogique des interférences et du bruit de la partie numérique.

Le DNP-2000NE dispose d’un large éventail en termes d’options de connectivité, notamment wifi, Ethernet, USB et Bluetooth. Il prend également en charge le AirPlay 2 pour un streaming musical sans fil à partir d’appareils compatibles. En outre, le lecteur est équipé d’une entrée HDMI ARC, de deux entrées numériques optiques et d’une entrée numérique coaxiale, ainsi que d’une entrée USB-B pour le streaming musical natif directement à partir d’un ordinateur. La fonctionnalité de transmission Bluetooth permet de faire transiter le signal audio vers un casque compatible Bluetooth.

Le DNP-2000NE dispose également d’une connectivité HDMI ARC pour pouvoir connecter directement le son issu de votre téléviseur à votre système hifi. Les Smart TV offrent une qualité d’image étonnante et constituent le centre multimédia pour tous les services connectés d’une habitation moderne, par conséquent aucun compromis ne doit être fait sur la qualité audio. Pour plus de commodité, la technologie CEC est aussi prise en charge afin qu’un amplificateur Denon compatible connecté ou la sortie variable du DNP-2000NE puissent être contrôlés par la télécommande du téléviseur. Le lecteur audio réseau DNP-2000NE sera disponible en trois finitions d’ici juin 2023 sur le site Denon.com et auprès des revendeurs Denon agréés.DNP-2000NE, Black et Premium Silver : 1599 € DNP-2000NE, Graphite Silver : 1799 €