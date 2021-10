Realme 8i, le 120 Hz à prix serré

Ce 8i de Realme (199 €) est une sorte d’anomalie dans le monde des smartphones. En plus de ce taux de rafraîchissement velouté, l’écran FHD + de 6,6 pouces du 8i a un rapport écran / corps de 90,8%, avec une batterie de 5000 mAh qui, selon Realme, le maintiendra au taquet pendant 40 heures. Il embarque un processeur Helio G96, qui est une coentreprise entre Realme et Mediatek, et ses 4 Go de RAM peuvent être mis à niveau jusqu’à 7 Go si vous pensez avoir besoin d’un peu plus de punch. À l’arrière, vous trouverez un appareil photo principal de 50 MP et une paire de capteurs de 2 MP, un pour les prises de vue macro et un pour la profondeur. Mais vous serez probablement trop occupé à admirer l’écran fluide à l’avant pour utiliser l’un d’entre eux.