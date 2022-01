Logitech dévoile la Signature M650, une souris ambidextre

Logitech a dévoilé la Signature M650, sa nouvelle souris sans-fil, et son alternative for Business, deux solutions confortables et personnalisées disponibles en deux tailles et proposant une option pour gaucher, afin d’offrir une meilleure expérience au plus grand nombre.

Conçues avec la volonté d’améliorer n’importe quelle configuration de bureau, elles rendent l’expérience de travail globale plus agréable en s’appuyant sur la technologie SmartWheel scrolling, des clics quasi silencieux et un design particulier permettant un travail plus rapide et plus confortable que jamais.

“Il y a plus d’un milliard de travailleurs dans le monde, et près de la moitié d’entre eux n’utilisent pas de souris ou n’ont même pas accès à une souris d’entrée de gamme ou filaire avec des fonctions limitées”, a expliqué Art O’Gnimh, Vice-Président des activité grand public de la catégorie créativité et productivité chez Logitech. “La souris Signature M650 offre une véritable expérience utilisateur de qualité avec des fonctions de productivité simples, facilitant et accélérant le travail toute la journée.”

Qu’il s’agisse de travailler sur un document ou de naviguer sur un site web, la technologie SmartWheel scrolling de Signature M650 offre un cocktail combinant précision en cas de besoin et vitesse instantanée. Signature M650 et Signature M650 L de plus grande taille sont également dotés de l’innovation SilentTouch, qui réduit le bruit de clic de 90 % par rapport à la souris Logitech M185, idéale lorsque l’on clique pendant un appel vidéo. On peut également profiter d’une connexion sans-fil puissante et d’une batterie qui dure jusqu’à deux ans, offrant ainsi une tranquillité d’esprit totale.



Avec deux tailles distinctes et une option pour gaucher, une zone de pouce souple et une poignée latérale en caoutchouc, la conception de Signature M650 permet de travailler confortablement pendant des heures prolongées et donne la possibilité de personnaliser les boutons latéraux pour les raccourcis préférés avec Logitech Options+. Signature M650, disponible en blanc cassé, graphite et rose, fonctionne avec les systèmes d’exploitation Windows, macOS, Linux, Chrome OS, ipadOS et Android, et permet de se connecter en un instant via Bluetooth(R Low Energy ou le récepteur USB Logi Bolt.

Les souris Signature M650 seront disponibles à partir du 17 janvier 2022 sur Logitech.com pour 44,99 €.