Les AirPod de troisième génération d’Apple ont un nouveau look et quelques fonctionnalités Pro

Des trajets du matin aux vedettes d’Hollywood, et très probablement à votre grand-mère par ailleurs phobique des gadgets, il n’y a personne que vous seriez surpris de voir porter une paire d’AirPods. Sans surprise, les AirPod de troisième génération (169 £) puissent être considérés comme une mise à jour assez importante. Dotés d’un nouveau design profilé avec une tige plus courte, d’une résistance à la sueur et à l’eau IPX4 et des mêmes commandes de capteur de force que celles des AirPods Pro, ainsi qu’un nouveau pilote personnalisé, les AirPods de monsieur tout le monde ont comblé l’écart avec leur alternative plus premium. Ils bénéficient également de la fonction Adaptive EQ du Pro et de l’audio spatial avec suivi dynamique de la tête, ainsi que de la prise en charge de Dolby Atmos avec Apple Music.

« Avec leur design innovant, leur qualité sonore exceptionnelle et leur confort d’utilisation, les AirPods ont changé à jamais le marché des écouteurs sans fil », déclare Greg Joswiak, Senior Vice President of Worldwide Marketing d’Apple. « Nous sommes ravis de présenter cette nouvelle génération d’AirPods encore plus performants. Dotés de l’égalisation adaptative et de l’audio spatial avec suivi dynamique de la tête pour une qualité de son inégalée, ils se connectent très facilement à tous les appareils Apple. »

Comme auparavant, les AirPod s’associent à tous vos appareils Apple en même temps lorsque vous les configurez pour la première fois. La durée de vie de la batterie est désormais améliorée à six heures avec une charge complète, une charge de cinq minutes vous offrant jusqu’à une heure d’utilisation. Le nouveau boîtier de charge prend également en charge MagSafe. Ces nouveaux AirPods sont résistants à l’eau et à la transpiration, et les oreillettes comme le boîtier de charge ont obtenu l’indice de protection IPX42. Les AirPods (3ᵉ génération) seront disponibles à partir du mardi 26 octobre à 199 €. Les AirPods (2ᵉ génération) seront disponibles à 149 €. Les AirPods Pro seront vendus avec le boîtier de charge MagSafe à 279 €.