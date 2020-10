Le Ford Kuga devant la Tesla Model 3 !

Les technologies d’aides à la conduite Ford Co-Pilot360, conçues pour offrir une expérience de conduite intuitive et pour réduire le stress, permettent au nouveau SUV Ford Kuga de dominer le tout premier classement Euro NCAP portant sur les aides à la conduite.

Le Kuga a terminé devant des véhicules tels que la Tesla Model 3, la Volvo V60 et le Volkswagen Passat au classement général, à la suite de tests indépendants de technologies qui aident automatiquement le SUV à maintenir une distance de conduite confortable par rapport aux véhicules qui le précèdent, à rester centré sur sa voie et à ajuster sa vitesse pour respecter les limitations en vigueur.

Le nouveau classement sur les aides à la conduite d’Euro NCAP évalue les caractéristiques qui permettent de partager le contrôle du véhicule avec un conducteur qui en conserve l’entière responsabilité ; il aide à détecter et à réagir aux obstacles et aux événements pour des trajets plus confortable et inspirant confiance.

Le Kuga a obtenu plus du double de points que la Tesla Model 3 dans la catégorie “Engagement du conducteur” et a largement dépassé la Volvo V60 et le Volkswagen Passat pendant deux semaines de tests. Le régulateur de vitesse adaptatif du Kuga, disponible en option, avec fonction Stop & Go, reconnaissance des panneaux de signalisation et maintien au centre de la voie, utilise une combinaison de radars et de caméras pour surveiller la route et le trafic en amont, et peut automatiquement suivre le trafic et le flux routier ainsi que les limitations de vitesse dans de nombreux scénarios de conduite.

“Le Ford Kuga démontre, à travers une grande variété de véhicules testés, qu’il est possible d’obtenir une excellente note pour un SUV familial”, a déclaré Richard Schram, directeur technique d’Euro NCAP. “Ford a été impressionné par notre toute première évaluation des technologies d’aides à la conduite, qui a montré des performances élevées dans tous les domaines et un bon équilibre entre l’engagement du conducteur et l’assistance au véhicule avec un solide dispositif de sécurité”.

Le Kuga est également doté de technologies avancées conçues pour aider à prévenir ou à atténuer les effets des accidents, notamment l’assistance angles morts et l’assistance aux intersections – qui font toutes deux leurs débuts à l’échelle mondiale – et l’assistance pré-collision avec freinage actif. L’année dernière, les technologies avancées du Kuga ont permis au Kuga d’obtenir la note de sécurité maximale de 5 étoiles Euro NCAP.