La prochaine mise à jour de Windows 11 introduit enfin les apps Android

Après l’annonce de la fonctionnalité lors du lancement de Windows 11 en octobre 2021.

Lorsque Microsoft a annoncé Windows 11 pour la première fois l’année dernière, l’une des nouvelles fonctionnalités les plus intéressantes était la possibilité d’exécuter des applications Android sur Windows. Mais la fonctionnalité était introuvable dans Windows 11… jusqu’à présent.

Microsoft vient de publier la mise à jour de février 2022 de Windows 11 en avant-première, apportant avec elle la possibilité d’utiliser des applications Android. Vous devrez vous inscrire à l’aperçu public de Windows pour obtenir la mise à jour maintenant, ou vous pouvez attendre la sortie générale dans un proche avenir. Cependant, la fonctionnalité n’est actuellement disponible qu’aux États-Unis.

Avec la nouvelle fonctionnalité, vous pouvez télécharger des applications Android sur votre appareil Windows via l’Amazon Appstore. De plus, le magasin applicatif a été intégré directement dans le Windows Store normal, vous pouvez donc télécharger ces applications avec une relative facilité.

Les applications fonctionnent dans leur taille d’écran standard pour Android, ce qui les rend parfaites pour le multitâche. Sachez que, puisqu’il s’agit d’un aperçu, la fonctionnalité peut ne pas fonctionner aussi bien que prévu dans la mise à jour logicielle finale.

La mise à jour inclut également quelques modifications apportées à d’autres applications et éléments de Windows 11. La barre des tâches reçoit un nouveau bouton de désactivation/désactivation du son et une option “Partager cette fenêtre” que vous pouvez utiliser pour partager votre écran dans Teams. Vous trouverez également une section météo sur la barre des tâches et l’horloge dans la barre des tâches sur un deuxième moniteur (enfin !).

Le bloc-notes et le lecteur multimédia ont également été repensés. Finis les looks traditionnels auxquels nous étions habitués et ils ont été remplacés par un design de style Windows 11.

Il s’agit de la première mise à jour majeure de Windows 11 depuis sa sortie, il est donc intéressant de voir ce que Microsoft a inclus. Les modifications de la barre des tâches et les applications repensées sont agréables à avoir, mais ce qui nous passionne vraiment, c’est la possibilité d’utiliser des applications Android.