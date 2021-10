Google dévoile enfin les Pixel 6 et 6 Pro. Et ils sont vraiment très cool

Les nouveaux téléphones premium de Google sont là et ont beaucoup à offrir…

Google avait dévoilé les Pixel 6 et 6 Pro cet été, voulant devancer les fuites. Le problème est que, bien que nous ayons découvert certains détails à ce sujet, nous avons découvert à peu près tout le reste depuis.. grâce à des fuites.

Au-dessus de la barre

Comme on pouvait s’y attendre, le 6 Pro est le plus attrayant de la paire, avec une triple caméra à l’intérieur de la “barre de caméra” arrière – vous obtenez un objectif principal 50 MP, un ultra-large 12 MP et un téléobjectif 48 MP avec zoom optique 4x. Lorsque leurs pouvoirs se combinent, vous obtenez un zoom numérique 20x. Le Pixel 6 standard fait ce que l’iPhone 13 fait également par rapport au 13 Pro, et se passe du téléobjectif.

De toute évidence, vous devez passer au Pro pour zoomer sur les choses ces jours-ci. Les caméras frontales sont légèrement différentes, 11 et 8 Mégapixels respectivement – ​​la caméra frontale du Pixel 6 Pro peut enregistrer des vidéos 4K.

Tensor-tastique

Les deux sont alimentés par le nouveau chipset Tensor de Google, conçu pour tirer pleinement parti du travail d’IA de Google. Le Pro dispose de 12 Go de mémoire et d’un énorme écran OLED QHD+ de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement variable allant de 10 Hz à 120 Hz. Il y a aussi une batterie de 5000 mAh. Le Pixel 6 est verrouillé à 90 Hz, dispose d’un écran FHD+ OLED de 6,4 pouces et de 8 Go de mémoire.

Les deux sont des téléphones 5G et sont disponibles en versions 128 et 256 Go avec une charge filaire rapide avec un adaptateur secteur 30 W en option, tandis qu’il y a un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran dans les deux cas.

Android 12 à bord

Le logiciel Android 12 préchargé contient des éléments attrayants sur le téléphone – une fonctionnalité appelée Magic Eraser supprime automatiquement les objets et les personnes inesthétiques de vos prises de vue. Un nouveau mode de mouvement est conçu pour faciliter la capture de choses en mouvement, qu’il s’agisse de quelqu’un qui passe à vélo (panoramique) ou qui marque un but (exposition longue). Google dit que l’appareil photo Pixel 6 devrait être capable de capturer tous les tons de peau avec plus de précision.

On retrouve dans leur design la philosophie Material Design de Google. L’écran d’accueil a un nouveau look et est conçu pour vous donner plus d’informations en un coup d’œil.

Le Pixel 6 est disponible en précommande immédiatement et sera disponible dans les magasins le 28 octobre.

Le Pixel 6 est disponible dans trois nouvelles couleurs : Sorta Seafoam, Kinda Coral et Stormy Black. Le Pixel 6 Pro est disponible en Sorta Sunny, Cloudy White et Stormy Black.