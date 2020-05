Des stylos Caran d’Ache en capsules Nespresso recyclées

Caran d’Ache et Nespresso s’associent pour la 3e année consécutive pour créer un stylo-bille réalisé à partir d’aluminium de capsules de café recyclées, disponible en édition limitée.

Ils présentent une nouvelle édition du stylo Caran d’Ache réalisé à partir de capsules Nespresso recyclées. Après les capsules Nespresso « Darkhan » et « India », c’est le violet profond et satiné des capsules « Firenze Arpeggio » qui est mis à l’honneur pour sublimer le corps du stylo de cette troisième édition.

En plus d’être un objet design et tendance, l’édition limitée Caran d’Ache + Nespresso véhicule un message engagé en faveur du développement durable, une problématique chère aux deux Maisons. Fabriqué à partir d’aluminium de capsules Nespresso recyclées, ce produit démontre les avantages de l’économie circulaire.

Pour la troisième édition de la collaboration Caran d’Ache + Nespresso, l’objet culte se pare exclusivement du violet profond et brillant des capsules « Firenze Arpeggio ». Sur le corps du stylo est gravée la mention « Made with recycled Nespresso capsules » pour souligner le caractère unique de cette édition limitée. Le packaging en carton 100% recyclable et sans colle renforce la démarche innovante et responsable des deux marques iconiques suisses Caran d’Ache et Nespresso. Entièrement conçu et réalisé dans les ateliers de la Maison Caran d’Ache à Genève, le stylo-bille Caran d’Ache + Nespresso deviendra le compagnon du quotidien des amateurs de design éco-friendly.

Avec un alliage d’aluminium différent de celui des stylos classiques que Caran d’Ache est habitué à produire, sa fabrication a nécessité une grande capacité d’innovation afin de ne pas compromettre la qualité de l’instrument. En effet, il était primordial pour Caran d’Ache que l’accessoire incontournable des amateurs d’écriture soit tout aussi résistant que les autres stylos produits par la Maison afin d’accompagner son propriétaire pendant toute une vie. D’autant plus que celui-ci est rechargeable grâce à sa cartouche Goliath vendue à l’unité et disponible en 4 couleurs et trois largeurs. Compagnon du quotidien par excellence, le stylo-bille Caran d’Ache + Nespresso séduira immanquablement les aficionados de beaux objets soucieux de l’environnement.



Véritable icône contemporaine de la Maison Caran d’Ache, le stylo 849 a été commercialisé dès 1969. Ce stylo bille est dès lors devenu l’un des produits emblématiques de Caran d’Ache ainsi qu’un de ses best-sellers : il s’en vend un toutes les 5 minutes dans le monde. Reconnaissable au premier regard grâce à sa forme hexagonale, il est l’héritier des préceptes du design industriel et de ses préoccupations ergonomiques. À son design intemporel et son confort d’écriture inégalé s’ajoute la performance exceptionnelle de la cartouche Goliath, capable d’écrire sans faille jusqu’à 600 pages A4.