Cette machine à café SMEG va vous faire laisser tomber les capsules

À quoi bon passer votre temps à acheter des capsules de café hors de prix, avant de les mettre à recycler ? Le plus simple serait de ne pas vous en servir et de choisir une machine à café avec broyeur intégré. Utiliser directement des grains de café et non des capsules vous permet de préserver l’environnement tout en préservant votre porte-monnaie.

C’est ce que propose SMEG, avec cette machine taillée pour les adeptes de café. Dotée d’un système thermoblock, elle prépare vos cafés en un rien de temps. l vous suffira de mettre directement vos grains de café dans la machine pour qu’elle les broie et vous donne un café aux arômes riches, intenses et personnalisés selon vos goûts. Avec une pression professionnelle de 19 bars, cette machine vous offre un café parfait.

Cette machine à café avec broyeur intégré est même disponible dans une version avec une buse vapeur pour créer de somptueux nuages de lait. Avec ou sans buse, elle vous propose jusqu’à 8 boissons chaudes telles que le ristretto, l’americano ou encore l’expresso, de quoi plaire à tous les amateurs de café.

Sa forme compacte et son interface intuitive sont des atouts indéniables pour l’exposer dans votre cuisine. Son nettoyage automatique qui empêche aux résidus de marc d’altérer le goût du café vous assure une expérience unique. Alors convaincu ?

Smeg, machine à café broyeur intégré, Taupe, blanc, rouge.