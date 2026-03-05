Cette platine vinyle deux-en-un cache un secret

Avec son lecteur CD intégré discret, la Mixx Analog+ s’adapte à tous les formats numériques.

Ce n’est pas la première platine vinyle à intégrer le numérique – les platines vinyles proposent la connectivité Bluetooth depuis des années – mais la Mixx Analog+ va plus loin en intégrant un lecteur CD directement dans son plateau. Annoncée fin 2018, elle est désormais disponible.

Contrairement aux platines deux-en-un à chargement par fente ou par tiroir, l’Analog+ ne laisse rien paraître de sa double fonction une fois un vinyle en rotation. Il s’agit principalement d’une platine vinyle entièrement automatique à entraînement par courroie, compatible avec les disques 33/45 tours/minute et les vinyles 7 et 12 pouces.

Outre les fonctions de repérage et de retour automatiques, vous bénéficiez de quelques atouts appréciables comme la lecture en boucle automatique. La télécommande est un véritable plus : elle vous permet de passer d’une piste à l’autre en déplaçant le bras de lecture vers l’avant ou l’arrière. Les sorties RCA et Bluetooth vous offrent le choix entre une écoute filaire et sans fil (pensez simplement à utiliser vos propres enceintes). La platine est livrée avec une cellule à aimant mobile Audio-Technica AT3600L, un modèle éprouvé.

En y regardant de plus près, vous remarquerez le chargeur CD transparent dissimulé au centre du plateau. Un écran LCD en façade, affichant le numéro de piste et le temps restant, est un autre indice révélateur. Les boutons situés à côté permettent de contrôler la lecture, de passer à la piste suivante ou précédente et d’activer la lecture aléatoire.

Il semblerait que la seule chose impossible à faire depuis votre canapé soit d’ouvrir le tiroir à CD. Sans doute pour éviter que l’Analog+ ne projette accidentellement vos vinyles à travers la pièce, ou ne heurte le couvercle anti-poussière fourni si vous l’aviez laissé fermé.

Son design est d’une sobriété remarquable : le plateau et le bras de lecture reposent sur un socle en bois massif, disponible en noir ou en blanc. La façade est recouverte d’une plaque métallique, les boutons et l’écran LCD se détachant nettement sur fond noir et blanc. Ce système semble être une solution élégante et abordable pour tous ceux qui possèdent deux collections de supports physiques, mais pas assez de place pour des lecteurs séparés. La Mixx Analog+ est disponible dès maintenant, en noir ou en blanc, au prix de 349 €.