Logitech G veut faire gagner la partie avant même le premier clic

Logitech G annonce le lancement de la PRO X2 SUPERSTRIKE, une nouvelle souris gaming pensée pour les environnements compétitifs les plus exigeants. Présentée lors du Logitech G PLAY 2025, elle se distingue par l’intégration de la technologie SUPERSTRIKE, une innovation combinant détection inductive analogique et retour haptique en temps réel.

Au cœur du dispositif, le Haptic Inductive Trigger System (HITS) remplace les micro-interrupteurs mécaniques traditionnels. Ce système permet d’ajuster précisément le point d’actionnement et la réinitialisation du clic, tout en conservant une confirmation tactile immédiate. Logitech G annonce une réduction de la latence de clic pouvant atteindre 30 millisecondes, un avantage clé en esport.

La PRO X2 SUPERSTRIKE s’appuie sur le capteur HERO 2, capable d’atteindre une résolution de 44 000 DPI, un taux d’échantillonnage allant jusqu’à 8 kilohertz grâce à la technologie sans fil LIGHTSPEED, ainsi qu’un suivi de 888 pouces par seconde. L’ensemble garantit une précision et une réactivité constantes, même dans les situations de jeu les plus intenses.

Conçue en collaboration avec des équipes professionnelles telles que G2 Esports, NAVI et Shifters, la souris affiche un poids de 65 grammes, des patins en PTFE pour une glisse fluide et une autonomie pouvant atteindre 90 heures.

La Logitech G PRO X2 SUPERSTRIKE est disponible en précommande depuis le 19 janvier et sera commercialisée à partir du 10 février 2026 sur le site de Logitech G et chez les distributeurs habituels.