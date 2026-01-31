Sneaker Politics et Saucony revisitent l’Omni 9 à l’aune de la Louisiane

Sneaker Politics et Saucony viennent d’officialiser une nouvelle collaboration autour d’un modèle emblématique du catalogue de la marque américaine. Baptisée Sportsman’s Paradise, la Politics x Saucony ProGrid Omni 9 puise son inspiration dans le sud de la Louisiane et dans la culture outdoor du Deep South.

À travers cette édition spéciale, les deux partenaires rendent hommage à un territoire façonné par l’eau, la nature et les traditions locales, tout en s’appuyant sur une silhouette reconnue pour son héritage technique et son esthétique rétro-tech.

Une Omni 9 inspirée par les paysages du Deep South

La Politics x Saucony ProGrid Omni 9 se distingue par un travail précis sur les matières et les textures. L’empeigne repose sur un mesh à trame ouverte, inspiré des filets de pêche, élément emblématique du quotidien louisianais. Ce choix est renforcé par un jeu de superpositions qui évoque la diversité des paysages du Sud.

Le mudguard adopte des tons chauds et terreux, en écho aux sols et aux zones marécageuses de la région. Des empiècements en suède à l’aspect légèrement poilu viennent structurer l’ensemble, notamment sur la languette et les œillets.

Des nuances de vert mousse habillent le quartier de la chaussure. Elles sont ponctuées de touches de rose sur la languette et le talon, clin d’œil aux contrastes naturels de l’environnement louisianais. L’ensemble compose une palette équilibrée, organique et lisible à l’écran.

Une silhouette RetroTech pensée pour la performance

Lancée en 2010, la Saucony ProGrid Omni 9 s’est progressivement imposée comme une référence du segment RetroTech. Initialement conçue pour le running, la silhouette intègre une architecture axée sur la performance.

Le modèle est doté d’un système de cages structurées pour le maintien, d’un mesh respirant et de la technologie d’amorti ProGrid associée à la Grid Technology. Ce dispositif garantit stabilité, confort et durabilité.

Au fil des années, l’Omni 9 a dépassé son usage sportif pour s’imposer comme une sneaker crossover. Son design technique et ses superpositions visibles répondent aujourd’hui aux codes du rétro-running, largement adoptés dans le streetwear contemporain.

La Politics x Saucony ProGrid Omni 9 “Sportsman’s Paradise” est disponible depuis le 17 janvier 2026, en ligne et dans l’ensemble des boutiques Sneaker Politics. Le modèle est proposé au prix de 180 euros, un positionnement cohérent avec le segment premium des collaborations sneakers.