Le retour d’une icône militaire : la montre Benrus Type 2 MIL SPEC

Lancée pour la première fois en 1972 pour les opérations spéciales de l’armée américaine, la BENRUS Type 2 a été développée en réponse à la spécification MIL-W-50717, établie pour des unités d’élite telles que les U.S. Navy SEALs, les Underwater Demolition Teams (UDT) et d’autres forces spéciales.

Conçue pour répondre aux plus hauts standards de précision et de durabilité, la Type 2 est rapidement devenue l’une des montres militaires les plus emblématiques de son époque, reconnue pour sa robustesse, sa fonctionnalité sans compromis et sa fiabilité absolue.



Initialement développée aux côtés de la légendaire Type 1, la Type 2 se distinguait par son design orienté mission, en faisant d’elle un véritable outil pour les professionnels opérant dans les environnements les plus exigeants. Aujourd’hui, dans le cadre de sa nouvelle collection 2025, BENRUS réintroduit avec fierté ce modèle historique avec la Type 2 MIL SPEC, une évolution moderne qui reste fidèle au modèle militaire original tout en l’enrichissant d’un savoir-faire suisse contemporain et de matériaux améliorés. Conçue avec un sens du détail sans compromis, elle perpétue l’esprit utilitaire du passé, désormais réinterprété pour les collectionneurs et aventuriers d’aujourd’hui.

La Type 2 MIL SPEC est une évolution du modèle militaire original tout en l’enrichissant d’un savoir-faire suisse contemporain et de matériaux améliorés. D’un diamètre de 39,5 mm pour une hauteur de 14,4 mm, le boîtier offre un équilibre parfait entre robustesse et confort. Le verre saphir double dôme avec traitement antireflet sur les deux faces assure une clarté maximale, tandis que le BW G9 Super-LumiNova garantit une lisibilité optimale, même dans les environnements les plus sombres.

La lunette rotative bidirectionnelle, réalisée en acier inoxydable 316L microbillé avec un insert intérieur en aluminium, renforce sa fonctionnalité, que ce soit pour chronométrer une plongée ou une opération sur le terrain. Avec une étanchéité de 36,5 ATM (1200 pieds / 365 mètres) et une couronne vissée, la Type 2 MIL SPEC est prête à affronter les conditions extrêmes, que ce soit en surface ou sous l’eau.

Au cœur de cette montre bat le mouvement automatique suisse ETA 2892, réputé pour sa fiabilité et sa précision, offrant une réserve de marche de 42 heures.

La montre est accompagnée d’un bracelet en caoutchouc noir avec boucle ardillon, alliant confort et durabilité pour les longues missions comme pour un usage quotidien. Le fond de boîte microbillé porte fièrement la gravure MIL SPEC, témoignage de ses origines exigeantes et de son héritage militaire durable.



Disponible dès maintenant sur benrus.com