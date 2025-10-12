La platine vinyle Bluetooth Philips Fidelio FT1 peut aussi faire tourner vos CD

Vous êtes toujours accro à votre collection de vinyles et de CD ? La Philips Fidelio FT1 est faite pour vous.

Si vous avez grandi en jouant à Snake sur votre Nokia 3210 et en buvant de la Tab Clear, la Philips Fidelio FT1 pourrait bien être la platine vinyle idéale. Nombreux sont ceux qui sont ballottés technologiquement entre l’ère analogique et l’ère numérique ; peu disposés à se séparer de leur collection de CD et de vinyles, mais ravis d’adopter la commodité du streaming sans fil. Philips a réuni le meilleur des deux mondes dans la Fidelio FT1.

Ce n’est peut-être pas très esthétique, mais vous disposez d’une platine vinyle à deux vitesses entraînée par courroie et d’un lecteur CD à chargement par plateau. Le Bluetooth 5.4 et un étage phono intégré permettent de la connecter à des enceintes sans fil. Si vous souhaitez une paire assortie, Philips a également lancé le FA3 (399 €), équipé de haut-parleurs médiums/graves de 5 pouces et de tweeters en titane de 1 pouce.

Si vous préférez l’analogique, vous pouvez utiliser les sorties stéréo RCA pour la connecter à un ampli ou à des enceintes actives. Une prise casque 3,5 mm est également disponible pour que vos voisins ne sachent pas que vous écoutez Them Girls de Zig and Zag (encore une fois).

Les vibrations et les interférences électroniques sont la kryptonite du vinyle. Le lecteur CD est donc mécaniquement séparé de la platine pour minimiser ces deux effets. De plus, il est équipé d’un épais tapis antidérapant en caoutchouc pour le plateau en aluminium moulé sous pression. Le bras de lecture est équipé d’une cellule à aimant mobile Audio Technica remplaçable.

La platine est équipée de commandes physiques, mais, conformément à l’idée générale, vous pouvez également utiliser l’application Philips Entertainment, bien qu’elle ne soit pas compatible avec votre Nokia 3210. Le Philips Fidelio FT1 ne sera commercialisé qu’au début de l’année prochaine, au prix de 299 € (les autres prix restent à confirmer).