Le Diamant E-SUV Suvea décroche l’Eurobike Award et le Red Dot Design Award

Avec ses fonctionnalités intelligentes et sa barre d’accessoires en option, le Diamant Suvea séduit non seulement les cyclistes, mais aussi les experts internationaux. En l’espace d’une semaine, le Suvea a reçu coup sur coup l’illustre Eurobike Award et le très convoité Red Dot Design Award – une double reconnaissance aussi rare que significative, même dans une industrie du cycle portée par l’innovation.

« Avec le Suvea, nous avons voulu créer un vélo électrique modulaire qui s’adapte à la vie de ses utilisateurs – et non l’inverse », explique Thomas Eichentopf, responsable marque et marketing chez Diamant. « La Accessory Bar est notre révolution : une innovation technique qui permet de transformer le cadre d’un enjambement bas à un enjambement haut en quelques minutes seulement. Une première sur le marché. »

L’Eurobike Award est l’une des récompenses les plus prestigieuses de l’industrie du vélo. Décerné le 25 juin dans le cadre du salon Eurobike à Francfort, il distingue les produits qui se démarquent par leur potentiel d’innovation, leur fonctionnalité, leur durabilité et leur qualité. Le jury indépendant a salué le Suvea comme « un e-bike à l’innovation évidente ». Le concept de la Accessory Bar a été jugé « brillant, notamment du point de vue des revendeurs, car il simplifie la gestion des stocks et offre un vélo pour tous ». Des détails comme la batterie latérale coulissante pour un retrait simplifié, le porte-bagages multifonction, l’ergonomie intuitive ou encore la conception pensée pour l’entretien ont également convaincu le jury, autant pour les utilisateurs que pour les magasins.

Avec plus de 20 000 candidatures provenant d’une soixantaine de pays chaque année, le Red Dot Design Award est l’un des plus grands et des plus réputés concours de design au monde. Dans la catégorie « Product Design », le jury a évalué le concept Suvea selon des critères tels que le degré d’innovation, la fonctionnalité, l’ergonomie, la durabilité et la qualité du design.

Le Suvea est bien plus qu’un simple vélo – c’est un véritable concept de mobilité urbaine flexible. Son cœur : la Accessory Bar brevetée, qui permet de transformer le cadre d’un enjambement bas à un enjambement haut en quelques minutes – une vraie première dans le monde des e-bikes. Il est aussi équipé du Clever Rack Pro, un porte-bagages développé en partenariat avec Ortlieb, capable d’accueillir en toute sécurité des sièges enfants compatibles MIK HD.

Autre atout, le compartiment batterie breveté ¾, qui associe une ligne de cadre épurée à un retrait facilité de la batterie (600 ou 800 Wh). Le passage de câbles intelligent au niveau du cintre garantit un cockpit propre, intégré et prêt à accueillir divers accessoires. Le Suvea est propulsé par le dernier moteur Bosch Performance Line CX et peut être équipé en option d’une protection antivol connectée via Apple AirTagou Bosch ConnectModule.