Une nouvelle collection de montres pour Leica

Elégance intemporelle en 39 mm – avec petite seconde et quatre options de cadran uniques.

Le lancement de la nouvelle collection de montres Leica ZM 12 ( à partir de 6100 €) affine l’essence de la simplicité, en restant fidèle aux principes de conception de Leica avec une nouvelle approche du minimalisme. S’appuyant sur les fondements de la ZM 11, la ZM 12 présente une évolution réfléchie du cadran à deux couches, accueillant un nouveau groupe d’amateurs de Leica grâce à sa taille plus petite. À chaque seconde, il nous rappelle qu’il faut regarder les choses sous un nouvel angle.

L’une des principales distinctions entre les collections ZM 11 et ZM 12 est le boîtier plus petit de 39 mm, fabriqué en acier inoxydable ou en titane, selon le modèle. Les montres sont dotées de fonctions classiques de garde-temps et d’un cadran de petite seconde à 6 heures, ce qui ajoute une symétrie à l’esthétique générale. Le cadran à deux couches prend vie grâce à un jeu d’ombre et de lumière qui crée de la profondeur, permettant à la ZM 12 de révéler selon son inclinaison les subtilités de la couleur. Le Super-LumiNova Swiss Grade A illumine les index et les aiguilles, garantissant une lisibilité exceptionnelle, même dans des conditions d’éclairage difficiles.



Conçu en étroite collaboration avec les célèbres spécialistes suisses du mouvement Chronode, l’exceptionnel calibre automatique Leica LA-3002 est doté de 38 rubis. La ZM 12 impressionne par sa précision de mesure du temps de -4/+6 secondes par jour et sa remarquable réserve de marche d’environ 60 heures. Le mouvement fonctionne à une fréquence de 28 800 battements par heure et est mesuré en cinq positions pour garantir la plus haute précision à tout moment.

“Chaque ajout à la collection de montres ZM est l’occasion de mettre en valeur notre philosophie consistant à fusionner l’excellence technique et le design minimaliste”, a déclaré le Dr Andreas Kaufmann, président du conseil de surveillance de Leica Camera AG.

La collection Leica ZM 12 comprend quatre modèles, chacun avec son propre style et son propre caractère : ZM 12 Acier Bleu Orange, ZM 12 Acier Gris Argent, ZM 12 Acier Olive Noir et ZM 12 Titane Chocolat Noir. Les bracelets interchangeables permettent aux porteurs de personnaliser l’esthétique de leur montre, d’exprimer leur goût ou de transformer leur look en fonction de l’occasion.



Chaque bracelet est méticuleusement fabriqué à la main dans l’atelier artisanal de Leica, alliant technologie moderne et savoir-faire traditionnel. Deux matériaux exceptionnels ont été utilisés pour créer les bracelets. Le premier est un textile technique de haute qualité, durable et résistant, qui offre une solidité et une longévité exceptionnelles. Le tissu beige présente un motif unique et séduisant qui ajoute une touche de sophistication au poignet. Le second est un caoutchouc de haute qualité fabriqué à partir d’un matériau robuste, offrant une excellente durabilité et un grand confort. Sa teinte orange vif et son motif “Clou de Paris” inversé original en font la solution idéale pour ceux qui souhaitent affirmer leur style de manière audacieuse.

Plus de 150 ans plus tard, Leica est synonyme d’innovation, d’excellence technique et de design intemporel. La nouvelle collection de montres Leica ZM 12 incarne ces valeurs, poursuivant une longue tradition de design fonctionnel, de savoir-faire mécanique et d’engagement inébranlable en faveur d’une qualité exceptionnelle, qui se traduit par des produits extrêmement fiables et emblématiques.



Les Leica ZM 12 Acier Gris Argent, ZM 12 Acier Olive Noir et ZM 12 Titane Chocolat Noir seront disponibles dans les Leica Stores, sur la boutique en ligne Leica et chez les revendeurs agréés à partir du 27 février 2025. La Leica ZM 12 Acier Bleu Orange sera disponible à partir du 17 avril 2025. Le prix de vente recommandé sera de 6 650,00 €.