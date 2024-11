On a testé… l’Apple iPhone 16 Pro Max

Un capteur supérieur, plus de puissance brute et un écran plus grand pour l’iPhone phare de cette année.

Une fois de plus, l’heure du mois de septembre est arrivée et Apple a lancé un nouveau smartphone phare. L’iPhone 16 Pro Max est, sans surprise, l’iPhone le plus puissant à ce jour. Mais c’est le cas chaque année. Heureusement, il y a plus à offrir pour ceux qui ne se soucient pas des scores de référence – ou du moins il y en aura éventuellement.

Apple Intelligence est un grand sujet de discussion en 2024, mais il n’est pas encore prêt à être diffusé aux heures de grande écoute. Et bien que le contrôle de l’appareil photo brouille la frontière entre le téléphone et la photographie comme aucun autre, vous le trouverez également sur les modèles d’iPhone 16 classiques. Alors, qu’est-ce qui distingue cette itération la plus grande et la meilleure, et vaut-elle la peine d’être mise à niveau ?

Design : c’est un iPhone Pro

Pas de surprises ici. Le nouvel iPhone 16 Pro Max s’inscrit dans la continuité de l’esthétique de l’année dernière, à l’exception des cadres plus fins et du bouton de contrôle de la caméra. Nous en reparlerons plus tard.

Même s’il existe de nouvelles couleurs, elles sont toutes de mauvais goût et atténuées. Comparé aux superbes teintes de l’iPhone standard de cette année, le Pro semble terne. Cela dit, les options naturelles et noires ont une ambiance classique.

Au-delà de la surface, des changements subtils se produisent. L’iPhone 16 Pro Max conserve la même épaisseur que son prédécesseur, mais est 3 mm plus haut, 1 mm plus large et 6 g de plus. Cela ne vous dérangera pas si vous venez d’un autre Pro Max – à moins que vous n’ayez un étui confortable que vous aimez. Plus généralement, on trouve que ce téléphone – comme tous les Pro Max à ce jour – semble un peu lourd et encombrant. Mais cela est compensé par l’énorme écran et l’énorme batterie. Apple a également amélioré la durabilité du téléphone. Il utilise du titane de grade 5, le même matériau que celui utilisé dans les vaisseaux spatiaux. Mais ne le lancez pas en « orbite », car il se brisera toujours en morceaux à « l’atterrissage », bien que le bouclier en céramique soit désormais 50 % plus résistant.

Écran et son : vous connaissez

À gauche : le modèle de cette année. À droite : celui de l’année dernière. L’iPhone 16 Pro Max fait passer l’affichage de 6,7 pouces (2 796 x 1 290 px) à 6,9 pouces (2 868 x 1 320 px). Apple y est parvenu grâce à une légère augmentation de la taille du cadre et en rasant les cadres. Il ne reste plus grand chose. Si Apple souhaite un écran plus grand l’année prochaine, cela nécessitera une refonte plus radicale. Plus d’écran est toujours le bienvenu, mais ce changement est loin d’être révolutionnaire. Cela équivaut à environ une ligne de texte supplémentaire dans un article Wikipédia. Cependant, nous n’avons repéré aucune application ou jeu s’affichant de manière maussade au format boîte aux lettres en raison de cette nouvelle taille d’écran, c’est donc un plus.

Le seul autre changement à noter est la capacité de l’écran à descendre à 1 nit de luminosité. Ce qui semble incroyable jusqu’à ce que vous réalisiez que l’iPhone 15 Pro Max pourrait chuter à 2 nits.

Appareils photo : des clichés plus heureux

Les iPhones Pro de cette année disposent d’ensembles de capteurs correspondants, il y a donc très peu de choses qui les séparent sur le plan de la photographie. L’appareil photo principal de l’iPhone 16 Pro Max prend désormais des photos sans délai, ce qui facilite la capture de photos plus nettes d’objets en mouvement. Mais mon obsession depuis l’iPhone 13 Pro Max est la macro. Le nouveau capteur ultra-large a été porté à 48 MP, ce qui permet de meilleurs clichés avec zoom arrière, mais également des gros plans extrêmes de qualité supérieure. Cependant, lors des tests, j’ai constaté qu’il fallait plus de temps pour s’accrocher aux objets que la macro de l’iPhone 16 Plus.

La capture vidéo bénéficie d’excellentes mises à niveau. Le nouveau réseau de quatre micros et le logiciel se combinent pour réaliser des choses intelligentes en matière de réduction du vent et de mixage audio. Après la prise de vue, vous pouvez mettre l’accent sur les voix et atténuer le brouhaha en arrière-plan. Apple souligne qu’il s’agit d’une fonctionnalité de qualité professionnelle, mais elle propose des applications claires pour la capture vidéo quotidienne. Notez que cela n’est pas limité au Pro : c’est également le cas sur l’iPhone 16 standard.

Quelque chose qui est réservé à l’iPhone 16 Pro est un nouvel ensemble d’effets de ralenti. C’est un plaisir ridicule, qui ajoute une magie cinématographique à vos vidéos, même si vous n’avez pas de designs à Hollywood. C’est très simple à utiliser : filmez en 4K à 120 im/s, puis utilisez les commandes de vitesse pour faire comme si votre chat était le protagoniste d’une suite à fourrure de The Matrix.

Il y a aussi le nouveau bouton. Apple n’est pas le premier à ajouter un déclencheur dédié à un téléphone, mais la société est allée plus loin. Vous appuyez sur Camera Control pour ouvrir une application d’appareil photo, puis à nouveau pour prendre une photo. Mais vous pouvez également utiliser des gestes pour naviguer dans les menus et ajuster les fonctionnalités à la volée.

Deux semaines plus tard, il ne semble toujours pas imprégné dans ma mémoire musculaire et le bouton semble mal positionné en mode paysage et portrait.

Logiciel : à venir plus tard

Il y a beaucoup de nouveautés dans iOS 18. Et il y a aussi beaucoup de promesses concernant Apple Intelligence et les améliorations majeures apportées à Siri. Mais rien de tout cela n’est encore officiellement publié. Tout cela n’existe que dans une version bêta inachevée. L’écosystème d’applications iOS (à l’exception des cas d’utilisation très spécifiques) règne en maître sur Android. Si vous souhaitez faire quelque chose de créatif ou de productif, il existe probablement une application pour cela. L’écosystème du jeu est impressionnant. Mais Apple tient à facturer plus d’un millier d’euros pour un téléphone qu’il ne vous permettra résolument pas d’utiliser comme autre chose qu’un appareil mobile. Il est grand temps de disposer d’une sortie TV optimale pour les jeux et de moyens de connecter votre iPhone à un clavier et un écran afin que vous puissiez travailler en plein écran avec des applications telles que Procreate, Korg Gadget et Ulysses.

Performances et autonomie : au maximum

Arrêtez-nous si vous avez déjà entendu cela, mais le nouvel iPhone Pro Max est plus puissant que le précédent iPhone Pro Max. Choquant. Pourtant, ce qui se passe ici est impressionnant. Même si nous n’avons pas soumis notre unité d’examen à des tests d’endurance sans fin impliquant des boucles vidéo, nous avons trouvé que l’utilisation quotidienne l’emportait sur l’iPhone 15 Pro Max. Avec l’iPhone 16 Pro Max, vous passerez une journée – peut-être même deux – sans problème, à moins que vous ne jouiez à beaucoup de jeux haut de gamme ou à la 5G principale.

En parlant de jeux, même si vous pourriez plisser les yeux sur les affirmations d’Apple selon lesquelles un iPhone 16 Pro Max excelle dans les jeux AAA, ces titres constituent un contrôle utile concernant la puissance de cet appareil. Apple estime que l’A18 Pro est jusqu’à 15 % plus rapide que l’A17 Pro et que le GPU jusqu’à 20 % plus rapide. Nous avons trouvé que des jeux comme Death Stranding et Assassin’s Creed Mirage, qui avaient du mal à atteindre une vitesse constante de 30 ips sur le Pro Max de l’année dernière, s’en sortaient mieux sur le dernier.

Pour les personnes normales ayant des besoins téléphoniques plus normaux, une grande partie de cette puissance ne sera pas exploitée. Mais cela donnera un téléphone qui durera des années sans avoir besoin d’être remplacé.

Verdict de l’iPhone 16 Pro Max

Est-ce le meilleur iPhone de tous les temps ? Objectivement, bien sûr. Est-ce particulièrement excitant ? Cela dépend si vous passez votre temps à filmer des vidéos, à prendre des photos macro ou à vous faire des illusions en pensant que votre iPhone est une PlayStation 5. Et l’iPhone 16 Pro Max est-il recommandé ? C’est une autre question.

Si vous voulez le meilleur iPhone qui soit, vous ne serez pas déçu. Si vous effectuez une mise à niveau à partir d’un iPhone 13 Pro Max, les améliorations sont significatives, notamment l’affichage permanent, les appareils photo 48 MP et le zoom 5x. Sans parler de choses que nous acceptons désormais comme la norme, comme Dynamic Island et la connectivité USB-C.

Cependant, si vous utilisez un iPhone 14 Pro Max, la mise à niveau est moins convaincante, sauf si vous avez besoin des boutons supplémentaires, Apple Intelligence et USB-C. Et si vous possédez l’iPhone de l’année dernière, les améliorations relativement minimes pourraient ne pas justifier la dépense. Il serait peut-être plus sage d’attendre un an et de voir ce qu’apporte l’iPhone 17 Pro Max.