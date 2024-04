Une nouvelle campagne avec Kate Winslet pour la Longines Mini DolceVita

Lancée en 2023, la ligne MINI DOLCEVITA s’agrandit cette année avec de nouveaux modèles habillés de bracelets double tour exclusifs. En cuir nappa noir, beige gold, rose, rouge, orange ou vert, ces bracelets au design Longines enlacent le poignet avec souplesse. Présentées dans leur emblématique boîtier rectangulaire, avec ou sans sertissage de diamants, ces nouvelles MINI DOLCEVITA démontrent encore une fois que l’élégance se trouve dans les moindres détails. Pour dévoiler ces montres, la marque au sablier ailé a collaboré avec son Ambassadrice de l’Elégance Kate Winslet sur une campagne originale qui célèbre sa vision unique du temps.

Avec son profil discret, son style classique et ses variations esthétiques aussi modernes qu’intemporelles, la Mini DolceVita reflète parfaitement le « luxe discret » et l’élégance de Longines. Montre-bijou résolument contemporaine, la Mini DolceVita est une extension de la famille Longines DolceVita, elle-même inspirée d’une pièce mythique créée par la marque en 1927.

Cette année, la Mini DolceVita se dote de nouveaux bracelets en cuir double tour au design Longines exclusif. Disponibles en différentes tailles et coloris, ces bracelets enlacent le poignet avec confort et souplesse. Subtile référence au monde équestre cher à Longines, les trous des bracelets sont numérotés en impression à chaud de 1 à 6, à l’instar des étrivières qui relient la selle du cheval à l’étrier. Toutes présentées dans un boîtier rectangulaire en acier inoxydable de 21,50 mm x 29,00 mm étanche jusqu’à 3 bar (30 mètres) et équipée d’un mouvement à quartz L178 de haute précision, les nouvelles Mini DolceVita se déclinent en six variantes aussi élégantes que singulières.

Trois versions arborent un cadran Romain rectangulaire argenté qui se distingue par son décor flinqué. Frappés, ses motifs géométriques délicats s’inscrivent en relief avec un aspect guilloché. Des chiffres romains peints et des aiguilles en acier bleui les complètent. La petite seconde se révèle dans un sous-cadran carré à 6 h. Ces références sont dotées d’un bracelet double tour en cuir nappa de couleurs noir, beige gold avec surpiqûre ivoire, ou rose. Ces deux derniers modèles sont ornés de 38 diamants Top Wesselton.

Trois variantes se déclinent ensuite sur un cadran Cosmo circulaire argenté sablé. L’indicateur des heures, en blanc mat, sépare la partie extérieure carrée du cercle intérieur. Un sous-cadran rond de petite seconde blanc mat, à 6 h, le complète. Les heures, en chiffres romains peints et en index allongés, tout comme les aiguilles en acier bleui, contrastent avec les teintes claires de ce cadran sobre. Expression de l’élégance contemporaine de la collection, ces modèles s’habillent de bracelets en cuir nappa de couleur rouge, orange ou verte.

Pour mettre en valeur ces audacieux garde-temps, la marque lance une nouvelle campagne avec son Ambassadrice de l’Elégance Kate Winslet. Avec pour toile de fond un magnifique décor côtier maritime, la campagne met en lumière une conception du temps propre à l’actrice. Le temps… d’être, tout simplement. Le photographe de renommée mondiale Greg Williams apporte sa touche à la campagne, capturant l’élégance de Kate Winslet de manière naturelle et authentique