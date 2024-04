B&O dévoile un Beosystem 9000C réédité à 50000 euros

Le Beosystem 9000C de B&O combine ce lecteur CD Beosound 9000 restauré des années 1990 avec les enceintes Beolab 28 modernes dans une seule et même série limitée.

Envie d’être un véritable passionné de l’audio ? Alors ce système audio Bang & Olufsen (B&O) en édition limitée pourrait être fait pour vous. Plutôt que d’utiliser toutes les technologies les plus récentes comme les meilleurs systèmes audio du marché, le Beosystem 9000C combine le passé avec le présent. La star du système est le lecteur CD Beosound 9000 des années 1990, associé aux enceintes modernes Beolab 28.

Ce qui est ancien est une fois de plus nouveau puisque B&O réveille ici le lecteur CD Beosound 9000 des années 1990, désormais couplé aux enceintes modernes et robustes Beolab 28. Cette dernière entrée marque la deuxième sortie de la série « Recreated Classics » de la marque, prouvant qu’il s’agit bien de donner une seconde vie aux légendes d’antan. Mads Kogsgaard Hansen, responsable de la circularité des produits et de la planification du portefeuille chez B&O, a déclaré : « Il ne s’agit pas seulement de réutilisation ; il s’agit de repenser ». Les CD ne sont pas encore de simples sous-verres, et le Beosystem 9000C les place au cœur de votre système audio.

Le Beosound 9000, conçu à l’origine par David Lewis en 1996, était connu pour sa manière distinctive d’afficher les CD de manière linéaire. L’idée était de transformer un simple lecteur de musique en une pièce maîtresse. Ses prouesses techniques étaient tout aussi impressionnantes. Le système comprenait un changeur de six CD utilisant une technologie de numérisation sophistiquée. Il permet une commutation rapide et une lecture presque magique. Le concept « d’autovisualité », où le lecteur pouvait glisser de manière transparente d’un CD à l’autre, procurait un plaisir à la fois visuel et auditif.

Le système remanié de B&O ajoute un son moderne avec les enceintes Beolab 28. La société affirme que ces haut-parleurs sans fil sont leur produit audio le plus avancé techniquement à ce jour. Il s’agit d’une enceinte colonne étonnamment fine recouverte d’aluminium (des options argent, noir et bronze sont disponibles) avec des revêtements en tissu ou en bois massif. Ils révèlent leurs grilles d’enceintes comme un rideau de théâtre en appuyant simplement sur un bouton, créant une expérience audio immersive. Et avec des options de connectivité comme AirPlay 2, Chromecast Cast et Bluetooth 5.0, le streaming est fluide. Lorsque vous ne lisez pas de CD, bien sûr.

Maintenant, si vous avez 50000 euros inutilisés, le Beosystem 9000c peut venir hanter votre salon. Ce chef-d’œuvre est limité à 200 unités. La marque a démonté, nettoyé et réglé chaque unité pour répondre aux normes audio actuelles. Ce nouveau système en édition limitée de B&O est disponible dès maintenant dans certains magasins de détail.