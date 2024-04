La Model 3 de Tesla devient encore plus rapide avec un nouveau modèlePerformance

Cette version Performance de la Tesla Model 3 peut passer de 0 à 100 km/h en seulement 2,9 secondes, en plus de tout ce que vous aimez dans cette berline.

La Model 3 de Tesla est la berline familiale électrique la plus vendue. Mais comme elle est électrique, elle peut rouler à une vitesse fulgurante, tout comme les autres véhicules électriques haut de gamme. Le rafraîchissement de la Model 3 en 2024 a apporté un certain nombre d’améliorations à la voiture, notamment en la rendant plus aérodynamique. Mais il existe une nouvelle variante Performance qui vient d’être dévoilée, qui devient encore plus rapide. Elle peut passer de 0 à 100 100 km/h en seulement 2,9 secondes. Cette nouvelle Model 3 Performance est propulsé par une unité d’entraînement de performance de nouvelle génération. Elle peut développer plus de 460 chevaux, et atteindre une vitesse de pointe de 260 km/h.

Tesla ne s’est pas seulement concentré sur la puissance mais aussi sur la précision. Ce modèle 3 est doté d’un châssis optimisé pour les performances avec du matériel sur mesure pour une rigidité améliorée et une ligne de base de performances plus élevées. Cela comprend des mises à jour importantes du matériel du châssis, telles qu’une rigidité structurelle accrue, des ressorts, des barres stabilisatrices et des bagues mis à jour, tous adaptés pour améliorer la réactivité et la dynamique de conduite.

Le mode Track V3 est un ajout remarquable, intégrant les commandes du moteur, les commandes de suspension, le refroidissement du groupe motopropulseur et le contrôleur de dynamique du véhicule (VDC) de Tesla dans un seul système. Cela permet une expérience de conduite plus personnalisable. Le conducteur peut ajuster l’équilibre de la tenue de route, les commandes de stabilité et le freinage par récupération via une nouvelle interface utilisateur.

De l’extérieur, le Model 3 Performance présente un design sur mesure avec une nouvelle face avant et arrière offrant un style et un aérodynamisme encore plus agressifs. La voiture dispose également de conduits de refroidissement intégrés, d’un diffuseur arrière et d’un aileron en fibre de carbone pour optimiser l’équilibre de la portance et la stabilité à grande vitesse. À l’intérieur, Tesla présente de nouveaux sièges sport qui offrent un meilleur soutien latéral pour une conduite dynamique, améliorant à la fois la fonctionnalité et le confort. Ces sièges, comme ceux des autres variantes du Model 3, offrent le chauffage et la ventilation, garantissant que le confort n’est pas sacrifié au profit de la performance.

La Model 3 Performance conserve toujours l’habitacle silencieux et confortable pour lequel le modèle est connu. Elle comprend également le même écran tactile réactif de 15,4 pouces, qui contrôle tout, des médias aux paramètres du véhicule. Et vous retrouverez tout ce que vous aimez dans le modèle 3 2024. Les phares plus élégants réapparaissent, tout comme le nouveau badge Tesla à l’arrière. Vous obtenez la barre lumineuse LED qui entoure la cabine et les nouveaux boutons indicateurs sur le volant qui remplacent les manettes. Et bien sûr, vous pouvez bénéficier du pilote automatique, comme sur n’importe quelle Tesla.

Tesla a pour objectif de commencer à sortir ces voitures au deuxième trimestre, alors attendez-vous à ce qu’elles commencent à arriver d’ici l’été. Vous pouvez consulter les dernières disponibilités et passer une commande directement auprès de Tesla. Comptez 56000 euros pour vous en offrir une.