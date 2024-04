Voici les nouvelles BMW i4 et BMW Série 4 Gran Coupé

Design expressif, sportivité et espace généreux au quotidien. Le Coupé à quatre portes BMW au caractère affirmé se renouvelle.

Les BMW i4 et les BMW Série 4 Gran Coupé bénéficient d’un design subtilement repensé et de nouveaux équipements de dernière génération. Le Coupé quatre portes au caractère affirmé, positionné au cœur du segment des familiales, et la pionnière 100% électrique résolument axée sur le dynamisme sont désormais encore plus attractives. Une nouvelle variante de la BMW i4 dotée d’une transmission intégrale électrique est désormais disponible.

La BMW i4 est le premier modèle de la gamme BMW basé sur une architecture flexible destinée à recevoir une version 100 % électrique depuis le début du processus de conception. Les deux modèles sont produits dans l’usine BMW de Munich. Le lancement commercial aura lieu en juillet 2024. Les nouvelles BMW i4 et BMW Série 4 Gran Coupé adoptent une nouvelle signature lumineuse identifiable au premier regard. Des LED sont disposées verticalement pour les feux de position, les feux de jour ainsi que les clignotants. Une nouvelle cinématique lumineuse d’accueil complète le système d’accès confort optionnel. Sur la face avant, le design de la calandre BMW “Mesheffect”, désormais complété par un insert en chrome mat, est revisité sur les modèles de série et ceux équipés de la finition M Sport. Les modèles M Performance accueillent quant à eux une nouvelle calandre avec barreaux horizontaux noirs similaire à celle de la BMW M4.



Le bouclier arrière est redessiné pour accentuer la largeur de la voiture et la finition M Sport inclue désormais un diffuseur noir brillant et des sorties d’échappement d’un diamètre supérieur (100 millimètres soit 10 millimètres de plus). Les nouvelles teintes de carrosserie Cape York et Fire Red ont été ajoutées au catalogue. De nouvelles jantes en alliage de 19 et 20 pouces à rayons doubles offrent de nouvelles possibilités de personnalisation. Un pack extérieur M Carbone est également proposé en option ainsi qu’un large choix d’équipements BMW M Performance.

À l’intérieur, le BMW Curved Display est désormais complété par un nouveau design de volant avec méplat sur la partie inférieure avec palettes de changement de rapports. En option, un volant M gainé cuir avec méplat, surpiqures aux couleurs de BMW M et repère visuel offre encore plus de sportivité. Les nouvelles BMW i4 et BMW Série 4 Gran Coupé sont équipées de série d’une sellerie Sensatec perforés. Des selleries en cuir Vernasca, dont une nouvelle sellerie bi-ton rouge/noir, ainsi que des selleries BMW Individual en cuir étendu Merino sont également disponibles en option. La sellerie M Performtex fait ses débuts sur les sièges en combinaison avec la finition M Sport ainsi que sur les modèles M Performance. Les sièges avant chauffants sont désormais de série.



La nouvelle BMW Série 4 Gran Coupé est disponible dans 4 motorisations sur le marché Français. Deux motorisations quatre cylindres essence et Diesel ainsi que deux motorisations six cylindres essence et Diesel. La nouvelle BMW i4 se décline désormais en quatre variantes. Aux BMW i4 M50 xDrive, BMW i4 eDrive40 et BMW i4 eDrive35 s’ajoute une version i4 xDrive40, dotée d’une transmission intégrale électrique, d’une puissance maximale de 295 kW/401 ch et d’une autonomie de 444 à 548 kilomètres selon le cycle WLTP.