Mercedes Classe G 580 électrique : le luxe tout terrain à 150000 euros

La Mercedes Classe G électrique est enfin arrivée, et c’est un tout-terrain électrique aux caractéristiques impressionnantes.

Alors que les constructeurs automobiles lancent lentement des gammes entièrement électriques, vous disposez d’un plus grand choix de véhicules électriques que jamais. Mais la catégorie offrant le moins d’options électriques doit être celle des véhicules tout-terrain. La dernière version de Mercedes est faite pour vous, si vous préférez mettre vos pneus sur de la terre et du gravier plutôt que sur le tarmac. Il s’agit de la Classe G électrique.

Cette Classe G électrique est plus officiellement connue sous le nom de Mercedes-Benz Classe G 580 avec technologie EQ. Nous l’appellerons EQG, car c’est beaucoup moins compliqué. Vous l’appellerez probablement le G-Wagon électrique. Elle reprend l’héritage riche (et souvent éclaboussé de boue) de ses ancêtres à essence et électrise les choses pour que vous puissiez les emmener hors route. Elle embarque une batterie lithium-ion bestiale de 116 kWh, conçue pour parcourir jusqu’à 473 km avec une seule charge. La conduite réelle dira probablement le contraire – avec une autonomie réaliste généralement plus courte de quelques kilomètres.

Sous son extérieur classique et carré se cache un cœur vert : quatre moteurs électriques développant une puissance énorme de 432 kW. Cela représente environ 580 chevaux pour le reste d’entre nous et un couple de 1 164 Nm. C’est assez rapide, capable de passer de 0 à 100 km/h (60 mph) en 4,7 secondes. Et avec la Classe G électrique, Mercedes a intégré quelques fonctionnalités supplémentaires. Ce véhicule peut effectuer un virage à 360º – surnommé le G-Turn – ce qui est parfait pour les endroits exigus que l’on ne trouve généralement pas dans les jungles urbaines. Il existe également une fonction intelligente d’exploration tout-terrain à trois vitesses, qui vous garantit de maintenir trajectoire et vitesse lorsque vous montez les rampes de stationnement de votre centre commercial local.

Quant au look, l’EQG conserve son charme robuste avec des accents lumineux et une calandre noircie en option. À l’intérieur, c’est un rêve ergonomique avec une disposition familière, renforcée par des accents en fibre de carbone et des boutons physiques. Nous en sommes de grands fans, car les écrans tactiles sont interdits dans les trajets cahoteux, et nous avons manqué des boutons dans de nombreux véhicules électriques que nous avons goûtés. Bien entendu, vous trouverez toujours l’écran numérique de base de 12,3 pouces doté du vénéré système musical MBUX.

Comme on peut s’y attendre d’une Classe G, ce luxe tout-terrain n’est pas bon marché – surtout maintenant que les choses sont électriques. L’EQG commence à partir de 142600 euros, avec la version plus chic de la première édition à 192 500 euros. Attendez-vous à ce qu’elle soit disponible vers la fin de cette année dans le monde entier, bien que la version Edition One soit disponible exclusivement sur les côtes américaines.