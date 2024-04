Une superbe édition spéciale pour la OnePlus Watch 2

La Watch 2 Nordic Blue Edition est une version ppremium de la montre intelligente de OnePlus.

Connaissez-vous la OnePlus Watch 2 Nordic Blue Edition ? Il s’agit d’une version spéciale de la dernière montre de OnePlus dévoilée lors d’un événement de lancement à Helsinki, en Finlande. Et c’est une exclusivité européenne, proposée à 379 € euros. Vous pouvez la précommander à partir d’aujourd’hui et la disponibilité complète est prévue le 7 mai.

OnePlus affirme que cette nouvelle version s’inspire du design scandinave, avec un cadran bleu bicolore conçu pour imiter le look des chronomètres marins classiques. C’est mieux que l’acier inoxydable de la version originale, lancée au Mobile World Congress fin février.

Comme pour la version standard, le Nordic Blue Edition dispose d’un écran de 1,43 pouces, exécute le système d’exploitation Wear de Google et se synchronise avec l’application OHealth. Il est certifié IP68/50 m avec une durabilité de qualité militaire et un GPS double fréquence pour un suivi plus précis des entraînements – un grand nombre d’entraînements sont pris en charge. La durée de vie de la batterie dure généralement quelques jours, mais peut être étendue à environ 100 heures. Vous pouvez le charger en une heure environ, mais une charge de 10 minutes lui permettra d’utiliser une journée.

Pour ce faire, la Watch 2 combine le matériel Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 avec une puce BES2700 pour une super efficacité, ce qui signifie que de nombreuses tâches standard peuvent être gérées par la puce d’efficacité en arrière-plan. Le bracelet de la Nordic Blue Edition est en cuir hybride (essentiellement du cuir combiné à du caoutchouc) afin de conserver un aspect haut de gamme tout en étant durable.

Fait intéressant, OnePlus affirme que la version originale de la Watch 2 était l’appareil le plus vendu de la société au cours des deux dernières années – donc encore meilleure que ses produits phares OnePlus 11 ou OnePlus 12. OnePlus a également confirmé les dates de disponibilité de la tablette économique OnePlus Pad Go qui coûtera 329 euros. Vous pouvez la commander dès aujourd’hui.