Xiaomi lance la Redmi Watch 2 Lite et le Redmi Smart Band Pro

Xiaomi dévoile deux nouveaux produits connectés Redmi, la montre connectée Redmi Watch 2 Lite et le bracelet connecté Redmi Smart Band Pro.

La Redmi Watch 2 Lite arbore non seulement un look élégant, mais dispose également des fonctionnalités complètes de santé et de remise en forme, ce qui en fait la montre connectée idéale pour les utilisateurs souhaitant s’équiper pour la première fois d’une montre intelligente.

Disposant d’un grand écran tactile de 1,55”, la Redmi Watch 2 Lite garantit une expérience visuelle confortable pour l’affichage des données de santé ou des notifications et propose plus de 100 cadrans colorés. Il permet également aux utilisateurs de choisir parmi plus de 100 modes d’exercice, dont 17 modes professionnels et plus de 90 modes étendus pour toutes les activités intérieures et extérieures. Les utilisateurs peuvent choisir d’activer la fonction de détection automatique pour suivre avec précision l’avancement de leur course ou de leur marche. La montre offre également des fonctionnalités complètes de suivi de la santé, allant de la détection de SpO2 au suivi de la fréquence cardiaque, à la surveillance du sommeil et du niveau de stress, ou à la relaxation.

La Redmi Watch 2 Lite offre jusqu’à 10 jours d’autonomie et est certifiée pour une résistance à l’eau de 5 ATM, ce qui permet aux utilisateurs puissent la porter sous la pluie, sous la douche ou même lors des séances de natation.

La Redmi Watch 2 Lite est disponible à l’achat chez Amazon et mi.com au prix de 69,99 €

Redmi Smart Band Pro : un écran plus grand pour une activité plus efficace



Xiaomi présente également le Redmi Smart Band Pro, un bracelet connecté équipé d’un grand écran AMOLED de 1,47″. Taillé pour le sport, il propose plus de 110 modes Sport qui permettent de suivre les calories brûlées, les variations de fréquence cardiaque et la durée de l’entraînement. Etanche, il mesure les longueurs en natation avec une résistance de 5 ATM.

Le Redmi Smart Band Pro suit également la fréquence cardiaque en temps réel 24 heures sur 24 et fournit des informations précises sous forme de graphiques faciles à lire. Le bracelet vibre afin d’avertir lorsque la fréquence cardiaque est un peu trop haute. Le Redmi Smart Band Pro mesure également le taux d’oxygène dans le sang (SpO₂), la qualité du sommeil, surveille le niveau de stress et propose des exercices de respiration profonde. Enfin, sa batterie offre une utilisation de 14 jours en mode d’utilisation standard et 20 jours en mode Économie d’énergie.

Le Redmi Smart Band Pro est disponible à l’achat chez Amazon et mi.com à 49,99 €, avec un prix de lancement de 39,99 € jusque fin décembre 2021.