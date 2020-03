TAG Heuer Connected, la performance en mode luxe

TAG Heuer vient de dévoiler la troisième génération de sa Connected avec de multiples déclinaisons telle que la Connected Modular Golf Edition (mars 2019).

Cette montre polyvalente accompagne les utilisateurs dans leur vie quotidienne, que ce soit pour un usage courant grâce aux fonctionnalités offertes par Wear OS by Google, ou un usage sportif grâce à la nouvelle application TAG Heuer. Cette dernière, associée à un GPS intégré, à un capteur cardiaque et à d’autres capteurs d’activités, permet le suivi de nombreux sports tels que le golf, la course à pied, le vélo, la marche, le fitness, etc. L’expérience est complétée par la version mobile de l’application, qui permet une personnalisation encore plus avancée et explore en détail les performances de l’utilisateur.

Le Directeur de la stratégie et du digital de TAG Heuer, Frédéric Arnault, qui mène ce projet ambitieux depuis son lancement il y a dix-huit mois, explique : « La montre TAG Heuer Connected a été pensée et conçue avec la même passion et le même soin du détail que nos montres mécaniques. La qualité d’exécution est capitale dans tout ce que nous entreprenons, nous n’acceptons aucun compromis en termes d’esthétique ou d’émotion. Ce magnifique garde-temps offre également une expérience immersive, puisqu’il s’inscrit désormais dans un écosystème numérique TAG Heuer complet, calibré pour la performance et le sport. La navigation a été réétudiée en profondeur pour proposer un produit aussi intuitif et simple que possible, au quotidien comme pendant les sessions de sport. Elle représente une nouvelle manière pour la marque de s’exprimer et ouvre des possibilités infinies pour l’avenir en matière d’innovation. Grâce au talent et à l’implication de nos équipes, la nouvelle Connected est un véritable produit signature de la marque, qui ouvrira la voie d’une nouvelle ère pour TAG Heuer. »

Conçue pour supporter des activités intenses, la TAG Heuer Connected est dotée d’une glace saphir protégeant l’écran OLED. Selon les versions, elle peut également intégrer un boîtier en titane grade 2 noir mat réduisant de manière significative son poids. Les bracelets sont en caoutchouc pour une meilleure adhérence et respirabilité, un confort optimal et une résistance à l’humidité. La batterie de 430 mAh a été optimisée pour suivre l’activité journalière de l’utilisateur, ainsi qu’une heure de sport tout en utilisant le GPS, le capteur cardiaque, et en écoutant de la musique. La batterie se charge complètement en 1h30 (avec des températures comprises entre 15° C et 45° C) et permet de suivre jusqu’à six heures d’activité physique en utilisant le GPS, le capteur cardiaque, et en écoutant de la musique.

TAG Heuer a également pensé le design de sa montre pour que l’expérience utilisateur soit la plus fluide possible lors de la pratique d’un sport. Les deux boutons-poussoirs à 2h et 4h servent de raccourcis pour ouvrir l’application sport, mais également pour activer la fonction démarrage, pause et reprise de l’activité. La couronne, dotée d’une bague en caoutchouc, permet de faire défiler le résumé de l’activité. Ces fonctionnalités sont idéales pour une utilisation rapide de la montre pendant l’effort.

Les activités sont enregistrées avec une précision et une exactitude élevées grâce à des capteurs haut de gamme, dont un capteur de fréquence cardiaque en résine high-tech, qui s’intègre avec fluidité au fond (inadapté pour un usage médical). Cela permet aussi d’optimiser le suivi des calories brûlées, tandis que le GPS intégré évalue la position de l’utilisateur pendant ses entraînements. Il est capable de calculer différentes métriques de performance et intègre également une boussole pour l’orientation, un accéléromètre et un gyroscope.

Sur l’écran, l’utilisateur peut choisir entre cinq cadrans d’inspiration mécanique ou digitale. Chacun de ces cadrans peut également être personnalisé pour répondre au style et aux besoins de chacun.

L’héritage de la maison dans le chronométrage, son expertise horlogère et ses codes esthétiques intemporels, ont été la source d’inspiration pour le développement des cadrans. Ainsi, l’utilisateur peut basculer très facilement du cadran squeletté de la Carrera Heuer 02, au cadran de la Carrera Heuer 01 numérisé, à un affichage à effet cristaux liquides, à une animation unique basée sur un algorithme de réseau de neurones baptisée Orbital, ou encore à un écran développé en hommage à la structure en nanotubes hexagonaux du spiral en composite de carbone de la marque. Ces cadrans se personnalisent facilement selon différentes options et couleurs.

L’utilisateur peut également configurer des indicateurs sur les cadrans en fonction de ses envies : suivi d’activité, notifications, météo etc. Cette configuration peut se faire facilement sur l’écran de la montre ou depuis l’application mobile TAG Heuer. Des mises à jour régulières sont prévues pour proposer toujours plus de nouveaux designs.

La nouvelle application TAG Heuer Sports est l’atout majeur de cette nouvelle montre connectée. Elle comprend une fonction sport qui permet de suivre de nombreuses activités physiques tels que le golf, la course à pied, le cyclisme, la marche, le fitness, etc. L’expérience golf est en tout point similaire à la première version de l’application présentée en 2019. L’intégration de deux boutons-poussoirs, d’une couronne tournante et de nouvelles activités sportives constitue une vraie nouveauté. L’utilisateur peut suivre son activité grâce à de nombreuses mesures tels que la vitesse, l’allure, la distance, le rythme cardiaque et l’indice de performance kilométrique en temps réel ou via un résumé sur l’application. Il peut ainsi voir ses performances en détail et même synchroniser ses données avec Apple Health ou Strava.

Clin d’œil à l’héritage de la maison dans le chronométrage, les nouvelles TAG Heuer Connected intègrent une application chronomètre qui peut être actionnée via les boutons-poussoirs et qui offre une précision à la milliseconde. Cette application comprend également une minuterie, une alarme et une interface de réglage sur mesure.

La nouvelle Connected de TAG Heuer est disponible à la commande dans toutes les régions. Comoptez entre 1700 et 2200 euros environ.Elle est livrée dans un réseau de revendeurs sélectionnés et dans les boutiques TAG Heuer vendredi 13 mars 2020 et bientôt disponible en France viz www.tagheuer.com