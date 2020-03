Samsung marie sa Galaxy Watch Active 2 à Under Armour

Si vous recherchez une montre connectée, mais pas une Apple, la Galaxy Watch Active 2 de Samsung est probablement aussi performante que possible. Elle propose un bel écran, un suivi solide, une bonne autonomie de batterie et ressemble à une montre que vous souhaiteriez réellement porter. La sélection d’applications n’est pas géniale, mais c’est un bel accompagnement au poignet pour votre téléphone Android.

Si vous êtes amateur de fitness, vous voudrez peut-être jeter un œil à cette nouvelle version, une édition spéciale en collaboration avec Under Armour. Elle offre un coaching en temps réel aux coureurs, en utilisant les données de la montre ou des chaussures connectées Under Armour pour fournir des commentaires visuels et haptiques et des signaux audio pour aider à améliorer la forme. Un abonnement premium de six mois à MapMyRun est également inclus, vous donnant accès à un plan de formation, à des statistiques en temps réel et à des données clés. Cette Galaxy Watch Active 2 Under Armour Edition est disponible en deux tailles, 40 mm et 44 mm, et dispose d’une construction en aluminium léger et d’un cadran de montre exclusif.