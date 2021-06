Renault Arkana E-TECH 145, le SUV Coupé 100% hybride

Le nouveau Renault Arkana est à la fois racé et spacieux, sportif et confortable. C’est le premier SUV Coupé à l’ADN 100% hybride. Faisant le plein d’émotion, de technologies et d’efficience énergétique pour moins d’émissions de CO2, il coche toutes les cases, sans aucun compromis, 100% hybride jusque dans ses motorisations exclusivement électrifiées.

« Ce nouveau Renault Arkana incarne parfaitement le tournant de la Nouvelle Vague, celui du renouveau et de la modernité, pour partir à la conquête du segment C, explique François Laurent, Directeur du Programme Arkana. C’est une véritable « voiture à vivre » d’un nouveau genre qui démocratise la mobilité électrique pour tous grâce à sa technologie E-TECH efficiente et abordable. »

Ce nouveau Renault Arkana est désormais disponible avec le nouveau système hybride E-TECH 145. Une autre nouveauté vient compléter la gamme de motorisations avec le moteur 1.3 TCe 160 ch essence et micro-hybridation 12 V.



Lancé en Europe en mars dernier, ce nouveau Renault Arkana est désormais disponible dans sa motorisation hybride E-TECH 145, plus responsable, moins énergivore et assurant un maximum de plaisir de conduite. Avec cette solution « full hybrid » équipée d’une batterie 230 V d’une capacité de 1,2kWh, Nouveau Renault Arkana procure à tous les bénéfices de l’électrique sans avoir à se brancher.

Toujours sans compromis, ce Renault Arkana ne sacrifie pas l’habitabilité pour l’efficience. Offre unique sur le segment C, le SUV Coupé de 4,57 m loge son système d’hybridation E-TECH sur le train arrière. Sa compacité permet d’offrir une habitabilité identique aux versions thermiques.