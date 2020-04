Quatre idées signées TCL pour profiter de sa télé en mode confiné

En cette période de confinement, les téléviseurs deviennent incontournables au cœur de nos foyers. Communiquer avec l’extérieur, s’évader à travers le jeu, se détendre en écoutant de la musique : tout est accessible via nos smart TV. TCL souhaite davantage être à vos côtés en ce moment particulier pour vous aider à mieux connaitre votre écran, mais surtout vous guider afin de profiter au mieux de toutes ses fonctionnalités.

1. Transformer sa TV en cinéma ? C’est possible.

Pour le plus grand plaisir de tous, chaque semaine, de nouveaux films et séries sortent sur Netflix, Amazon Prime, Disney+ et Co. Comment profiter de cette situation unique pour passer une soirée comme au cinéma à la maison ? TCL vous invite à découvrir et tester les différents modes d’affichage pré-réglés de votre téléviseur afin de profiter pleinement de vos films ou séries : vous pouvez retrouver les modes Dynamic, Cinema, Smart HDR ou Sport pour optimiser votre confort et votre plaisir visuel. Chaque mode peut être personnalisé selon vos préférences. Avec le mode cinéma et la barre de son ONKYO intégrée aux modèles de téléviseurs TCL de la gamme C et X, laissez-vous transporter par la technologie Dolby Atmos et vivez une expérience immersive unique.

2. Optimiser son expérience de jeu

Le jeu vidéo est une des activités les plus en vogue depuis notre période de confinement. TCL avec son mode “Game” accompagne les joueurs de FIFA ou Fortnite qui cherchent la performance. La gamme de TCL EC78 voit son temps de latence réduit. En plus d’une fluidité accrue, l’affichage est optimisé pour profiter pleinement de la qualité graphique de certains jeux.

3. Vivre l’ambiance d’un concert de musique chez soi

Concerts, festivals annulés… C’est le moment de revivre son live favori sur YouTube et de faire venir les concerts chez soi. Concerts en streaming, et concerts live sur les réseaux sociaux fleurissent ces dernières semaines, et il existe des solutions pour vivre pleinement ces moments particuliers en musique.

Certains téléviseurs comme ceux de de la gamme EC78 de TCL sont équipés de système de sonorisation ONKYO intégré pouvant offrir une expérience sonore Dolby Atmos ultime, l’ambiance des concerts et festivals se retrouvent à la maison. Il est aussi possible de lancer sa musique depuis son smartphone grâce au Chromecast intégré ou encore via des applications comme Youtube Music ou Soundcloud.

4. Enfants, parents : chacun son compte, chacun son programme

Difficile de choisir qui sera l’heureux élu de la famille à choisir le programme TV de la soirée ? Marre d’allumer son écran et de tomber sur la reine des neiges ? Avec la dernière mise à jour d’Android, il est maintenant possible de connecter plusieurs comptes Google à la télévision et accéder à son contenu personnalisé. En effet, lorsqu’un membre de la famille quitte son contenu sur la télévision, il peut vite le retrouver sur son smartphone lié à son compte Google.

En second équipement, il est aussi possible de profiter de la TV Android 32’’ ES56. Elle se connecte par le wifi et les enfants pourront regarder les chaînes de la TNT grâce à l’application Molotov TV ou directement les animés préférés sur les applications Netflix ou Disney+, plus besoin de connecter sa télévision à une antenne ou à une box TV.

Retrouvez les offres de remboursement de TCL ici