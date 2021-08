On a testé… les Sennheiser CX True Wireless

Sennheiser existe depuis assez longtemps pour que tout le monde ait quelques idées préconçues sur la marque. Parmi les idées préconçues positives, les plus courantes concernent probablement la rigueur technique, la longévité et la performance de ses produits. Les plus négatives concernent probablement le rapport qualité-prix et l’absence d’originalité dans le design.

Mais ces nouveaux écouteurs intra-auriculaires CX True Wireless pourraient bien remettre en question au moins certaines de ces idées préconçues. Qui s’attendait vraiment à ce que Sennheiser remplace un produit à succès et aussi apprécié que le CX400BT par quelque chose de plus abordable et mieux spécifié ? Non, nous non plus.

Conception et construction : en même temps…

Nous avons la forte impression que Sennheiser considère le « design » comme une distraction des choses importantes. Par conséquent, les CX True Wireless sont des écouteurs fonctionnels. Certes, personne ne veut une envolée de design industriel dans un produit conçu pour tenir dans vos oreilles. Néanmoins, il y a quelque chose d’assez austère dans l’apparence de ces CX True Wireless. Peu de véritables conceptions intra-auriculaires sans fil sont suffisamment compactes pour que les enfants les portent. Mais, dans le cas du CX True Wireless, Sennheiser semble également disqualifier les adultes aux oreilles plus petites.

Nous sommes sur un terrain beaucoup plus sûr en ce qui concerne la qualité de fabrication. Naturellement, c’est de Sennheiser dont nous parlons, après tout. Les écouteurs eux-mêmes et l’étui de chargement dans lequel ils voyagent sont robustes et sont construits avec une expertise évidente. Si l’un de ces composants se brise, ce sera votre faute – pas celle de Sennheiser.

Caractéristiques : une meilleure autonomie

Sennheiser a réussi à gagner 9 heures de temps de lecture à partir des écouteurs CX True Wireless eux-mêmes, avec quelques autres charges complètes avec l’étui de charge. Cette autonomie de 27 heures est une nette amélioration par rapport au CX400BT – mais, bien sûr, il est encore loin des 40 heures et plus que certaines alternatives comme Cambridge Audio peuvent offrir.

La connectivité sans fil se fait via Bluetooth 5.2 (ce qui explique une partie de l’amélioration de la durée de vie de la batterie), avec la prise en charge du codec aptX aux côtés de SBC et AAC. En pratique, cela signifie que vous pouvez facilement profiter d’un son haute résolution à partir de n’importe quel service de streaming. La musique est transmise via des transducteurs « TrueResponse » de Sennheiser, dont la taille et la composition sont un secret inutilement gardé.

Performance : tout-en-un tout-action

Tant que vous n’attendez pas une neutralité absolue de style suisse du son de vos écouteurs sans fil, il y a beaucoup à aimer sur la façon dont le CX True Wireless fonctionne. Une écoute d’un fichier TIDAL vous permettra de savoir exactement quoi penser de ces CX True Wireless. L’écoute est audacieuse et directe, avec un goût certain pour le punch et le drive des basses. Les basses fréquences frappent fort ici, bien qu’elles soient bien contrôlées. Si vous aimez les coups de poing soniques, les Sennheiser ne vous décevront pas. La fidélité des médiums, en particulier en ce qui concerne les voix – montre clairement que la délicatesse de ces CX True Wireless est à la hauteur de ses muscles. Ils récupèrent suffisamment de détails pour rendre la technique du chanteur apparente, mais ne semblent pas détachés pour autant. Ce qui n’est pas facile à réaliser.

Dans les aigus, il y a à peu près autant de mordant et de brillance que l’on peut attendre. A des volumes suffisamment importants, les Sennheiser peuvent commencer à devenir un peu nerveux et durs. Écoutez tout ce qui n’est pas à fond, cependant, et ils restent à peu près du bon côté de l’aigu. Les CX True Wireless gèrent également bien les grandes dynamiques, mettant une distance significative entre les parties les plus silencieuses et les plus bruyantes dans une mélodie.

Interface : Touche à tout

La possibilité de contrôler vos écouteurs intra-auriculaires sans fil à l’aide de commandes tactiles capacitives, de commandes vocales ou d’une application de contrôle n’a rien de nouveau ni de surprenant. C’est juste que Sennheiser a tendance à mieux mettre en œuvre ce genre de choses que tous ses rivaux. Les commandes tactiles sont réactives et pratiquement impossibles à confondre. Avoir une surface capacitive aussi relativement grande ne fait pas de mal ici, certes, mais les commandes “volume haut/bas”, “lecture/pause”, “saut avant/arrière”, “répondre/terminer/rejeter l’appel” et les « assistant vocal d’invocation » sont juste infaillibles.

Si vous n’aimez pas la façon dont Sennheiser a attribué les commandes, plongez dans l’application Smart Control pour réorganiser les instructions afin de mieux répondre à vos besoins. Vous pouvez également faire quelques ajustements d’égalisation (certes assez basiques) via un égaliseur à trois bandes. Les micros intégrés dans les écouteurs s’avèrent à la hauteur de leur tâche, à savoir rendre les instructions (et les appels) cohérents. Bien sûr, vu qu’il n’y a pas de suppression active du bruit ici, c’est tout ce qu’ils ont à faire.

Verdict

Vos oreilles sont-elles assez grandes ? C’est vraiment la grande question – car tant que vous pouvez accepter les dimensions de ces CX True Wireless, toutes les autres choses à leur sujet sont positives. Ces écouteurs sonnent bien, l’autonomie de la batterie est plus compétitive qu’auparavant et leur ergonomie est impeccable. Fondamentalement, c’est de l’argent bien dépensé.