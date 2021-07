On a testé le… Huawei MatePad Pro (2021)

Une alternative convaincante à l’iPad Pro 12.9, mais…

Il n’y a qu’une petite poignée de tablettes de classe mondiale. La Huawei MatePad Pro 12.6 en fait clairement partie. A 799 €, elle se bat face à la Samsung Galaxy Tab S7+ et l’Apple iPad Pro 12.9. Cette tablette est nettement moins chère que l’iPad, et un prix similaire à celui du Samsung. La Huawei MatePad Pro 12.6 a les bordures d’écran les plus minces du lot, de superbes haut-parleurs et un écran élégant. Huawei vend également une excellente base de clavier pour la Huawei MatePad Pro 12.6.

Cependant, sa bibliothèque d’applications est de loin la pire des trois. Cela réduit considérablement ce que vous pouvez faire avec cette tablette, ce qui en fait un mauvais choix si vous êtes un peu un joueur ou si vous souhaitez créer de la musique ou des illustrations sur votre tablette.

A quel prix ?

Cette dernière génération de MatePad Pro est encore en pré- commande jusqu’au 2 août. Comptez donc 800 € pour une version 256 Go avec écran 2,5K Oled. A cela s’ajoutera le coût du clavier si vous en voulez un.

Contrairement à la Samsung Galaxy Tab S7+, le stylet n’est pas inclus. Le M-Pecil de Huawei coûte 100 € supplémentaires. A force, l’addition commence à monter, comparé à un iPad Pro 12.9 d’Apple commence à environ 1000 €. M%ais si nous comparons les modèles de 256 Go, l’iPad reste nettement plus cher.

Caractéristiques

La Huawei MatePad Pro 12.6 est une tablette avec des hauts et des bas. L’attention que vous devez porter aux bas dépend de ce que vous voulez faire avec. Jouer à Asphalt 9 de Gameloft sur la tablette illustre quelques-uns des pics et des creux les plus importants. Nous ne sommes pas sûrs que ce jeu de course cinétique ait jamais semblé plus excitant que sur la Huawei MatePad Pro 12.6, avec son écran massif de 12,6 pouces que vous pouvez tenir confortablement devant vous. À bout de bras, c’est comme s’asseoir à quelques mètres d’un téléviseur OLED géant. La couleur est précise dans le mode d’écran « naturel », gonflé dans le mode « vif : à vous de choisir. La résolution de 2560 x 1600 signifie que l’image est fluide et nette aux bons endroits et que le système de haut-parleurs du Huawei MatePad Pro 12.6 diffuse la bande-son d’Asphalt 9 comme nous ne l’avons jamais entendue auparavant.

Ces haut-parleurs ressemblent un peu à ceux de la série iPad Pro. Ils produisent des basses et un volume qui embarrassent la plupart des autres tablettes, y compris l’iPad Air que nous avions à portée de main lors de nos tests. La plage dynamique du Huawei MatePad Pro 12.6 et la séparation des parties de l’audio d’un jeu sont de niveau supérieur. Il est facile d’oublier que le son est une partie importante du jeu lorsque vous jouez avec les haut-parleurs d’un téléphone ou d’une tablette. Le Huawei MatePad Pro 12.6 rappelle à quel point c’est vraiment important.

Asphalt 9 déchire grâce au Kirin 9000E de la tablette, sans le décalage que nous voyons dans à peu près toutes les tablettes à prix sage. Ce n’est pas le processeur Kirin le plus puissant de Huawei, car il existe un Kirin 9000 amélioré. Mais ce n’est pas mal. Cependant, ces délices mettent en évidence ce qui manque au Huawei MatePad Pro 12.6 : l’accès à un bon app store. Comme les autres nouveaux téléphones et tablettes Huawei, le Pro exécute HarmonyOS et n’a pas accès à Google Play, la boutique d’applications Android standard.

À l’heure actuelle, l’alternative Huawei AppGallery est plutôt nulle, soyons clair. Recherchez un jeu et vous êtes plus susceptible de trouver des applications frauduleuses exploitant le nom du jeu qui, par exemple, proposent des fonds d’écran plutôt que la chose elle-même. Une fonctionnalité appelée Petal Search propose des liens vers d’autres magasins d’applications tiers où l’on peut avoir plus de chance. Nous avons essayé de télécharger Minecraft. Raté. GTA Vice City ? Aucune chance. Bloons TD ? Uniquement les jeux dérivés gratuits.

Le Huawei MatePad Pro 12.6 devrait être l’un des meilleurs moyens de jouer aux jeux Android les plus gourmands en graphiques. Mais vous ne pouvez pas jouer avec assez de choses sur cette tablette. Côté créativité, c’est pareil. Il n’y a rien de tel que la brillante application de création de musique Garageband d’Apple, et AppGallery n’offre aucune des alternatives légèrement moins conviviales que vous pouvez télécharger sur Android. Vous pouvez obtenir Microsoft Office à partir de l’AppGallery, ce qui est génial, mais il vous faudra un abonnement Microsoft 365 pour l’utiliser correctement. Et il n’y a tout simplement pas la multitude d’alternatives gratuites trouvées sur Google Play si vous n’utilisez qu’occasionnellement la Huawei MatePad Pro 12.6 pour le travail.

Cela dit, l’application Notes intégrée nous a permis de rédiger des articles pendant quelques jours. Achetez l’étui pour clavier en option, et le Huawei MatePad Pro 12.6 fera en fait un petit ordinateur de travail assez décent. Il n’y a pas de pavé tactile et ce n’est pas idéal pour travailler sur des surfaces instables, mais cela vaut aussi pour les rivaux de Huawei.

Vous devrez également payer un supplément pour le stylet M-Pencil à détection de pression du Huawei MatePad Pro 12.6. Et pour obtenir les applications qui le justifient, comme Infinite Painter et Autodesk Sketchbook, vous devez regarder au-delà d’AppGallery, car les applications dont vous avez besoin ne sont tout simplement pas là. Presque toutes les faiblesses du Huawei MatePad Pro 12.6 concernent donc le logiciel, pas le matériel.

L’autonomie de la batterie est excellente. Vous obtenez une batterie de 10 mAh, similaire à la taille de celle de l’iPad Pro 12.9 et de la Galaxy Tab S7+. Quatre heures de vidéo en streaming réduisent de 22% le niveau de charge, ce qui suggère qu’une charge complète durera environ 18 heures.

Autre chose à noter ? Bien que nous pensions que l’écran du MatePad Pro 12.6 est génial, il propose un taux de rafraîchissement standard de 60 Hz. La Galaxy Tab S7+ a un écran à 120 Hz, tout comme l’iPad Pro 12.9. Vous manquez également la luminosité HDR qui améliore la luminosité du meilleur iPad. La luminosité maximale ici est bonne pour une tablette, mais ne fera pas fondre vos yeux comme le meilleur d’Apple.

Le processeur de Huawei a également une puissance graphique légèrement inférieure à celle de la Galaxy Tab S7+ et considérablement moins de puissance que le processeur M1 iPad Pro. Mais pour être honnête, nous n’avons trouvé aucun moyen de faire l’expérience de ce manque à gagner avec si peu d’applications et de jeux AAA disponibles. Même Fortnite, auquel vous pouvez jouer, ne fonctionne qu’en 30 images par seconde, car les options qu’Epic Games déverrouille pour certains appareils haute puissance ne sont toujours pas disponibles ici.

Vous voulez en savoir plus sur les capteurs photo ? Vous aurez un appareil photo standard de 13 MP et un appareil photo grand angle de 8 MP à l’arrière, plus un appareil photo selfie de 8 MP à l’avant. Ceux-ci sont décents par rapport aux normes des tablettes, mais ne se rapprochent pas de ceux des bons téléphones Huawei. Il y a cependant quelques touches supplémentaires intéressantes dans l’application de l’appareil photo, comme le mode Nuit.

Comparaisons

Il n’y a que deux autres concurrents sérieux à ce niveau de prix, l’iPad Pro 12.9 et le Samsung Galaxy Tab S7+. L’iPad Pro est nettement plus cher mais est de loin le meilleur choix pour une utilisation créative ou pour les jeux. Il possède la meilleure bibliothèque d’applications et de jeux, sans doute l’écran le plus avancé et le processeur le plus puissant par une marge presque ridicule. L’iPad Pro 12.9 d’Apple est dans une catégorie à part et, oui, vous payez pour ce genre de suprématie.

Une comparaison avec la Samsung Galaxy Tab S7+ est donc plus utile. Elles sont similaires en prix et en matériel proposé. La Samsung a un boîtier en aluminium au lieu d’un boîtier en plastique, même si, étonnamment, la qualité de construction est en fait comparable. Cette sensation de fraîcheur au toucher du métal saura probablement l’emporter pour beaucoup, l’esprit.

L’écran de Samsung bat celui de Huawei avec un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz, pour un défilement plus fluide. Mais le vrai sujet de discussion ici est Google Play. La Galaxy Tab S7+ l’a, pas la MatePad Pro 12.6.

Au final, la Huawei MatePad Pro 12.6 est une tablette qui tue si vous regardez simplement le matériel, avec des haut-parleurs qui montrent à quel point un son vraiment décent peut faire une différence pour les jeux mobiles et le streaming de films.

Son écran est grand et la durée de vie de la batterie est longue. Cependant, les tablettes Huawei, comme celles d’Amazon, n’ont pas accès pas la boutique d’applications Google Play, ce qui signifie que l’accès aux jeux et aux applications est sévèrement limité. Vous ne pouvez contourner ce problème qu’en chargeant des applications en trichant, ce qui constitue en soi un risque pour la sécurité. Gardez cela à l’esprit avant de décider que le Huawei MatePad Pro 12.6 est une meilleure offre qu’un iPad Pro 12.9 ou un Samsung Galaxy Tab S7+.