Miele lance l’aspirateur balai sans fil Triflex HX1 au design 3 en 1

Le Triflex HX1 est entièrement modulable avec son design 3 en 1. En un tour de main, l’utilisateur peut passer d’un mode à un autre pour une flexibilité́ à toute épreuve grâce à ses 3 positions :

Confort : en mode Confort, avec le moteur placé en bas de l’appareil, le Triflex offre une grande maniabilité en se faisant plus léger. Ainsi même les plus grandes surfaces à aspirer ne lui résisteront pas et se feront dans un confort d’utilisation inégalé. Son mode « parking » lui permet de tenir debout tout seul.

Quotidien : en position moteur haut, le Triflex est toujours prêt à aspirer avec une facilité d’utilisation optimale au quotidien : les salissures les plus hautes comme les plus basses sont toujours atteignables (plafonds, dessus des meubles, etc.). Dans cette configuration, le Triflex devient l’allié idéal du nettoyage pour les zones peu faciles d’accès.

Occasionnel : en mode Occasionnel, plus compact, le Triflex se transforme en un redoutable aspirateur à main. Une configuration idéale pour un nettoyage rapide des petites surfaces, des meubles ou des sièges de voitures par exemple.