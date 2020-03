Master Lock dévoile un cadenas biométrique d’extérieur

Master Lock, la marque de sécurité américaine, a lancé un cadenas biométrique résistant aux intempéries et aux attaques. Ce cadenas permet un déverrouillage rapide des empreintes digitales sans avoir besoin d’une clé traditionnelle. Parfait pour les hôtes Airbnb et les familles…

En guise de sauvegarde, Master Lock a veillé à ce que le cadenas soit également accessible à l’aide de la saisie directionnelle du clavier. Biométrique ou directionnelle, la méthode d’accès est entièrement du choix de l’utilisateur.

Le cadenas biométrique d’extérieur peut enregistrer jusqu’à 10 empreintes digitales différentes, afin que l’accès puisse être partagé avec vos contacts les plus fiables. Le dispositif facile à configurer permet de stocker des impressions pour deux utilisateurs principaux et huit utilisateurs supplémentaires. Les nouveaux utilisateurs devront déverrouiller à l’aide du système directionnel avant que les empreintes digitales puissent être ajoutées et supprimées pour révoquer l’accès.

Le boîtier en zinc du cadenas, la manille en alliage de bore et le système de fermeture à double verrouillage garantissent une meilleure résistance aux tentatives d’attaque. De plus, un mécanisme de verrouillage à double roulement à billes a été conçu pour protéger contre les attaques indiscrètes. Le cadenas facile à saisir est recouvert d’un élastomère thermoplastique comme protection supplémentaire contre les éléments.

À noter que la pile CR2 remplaçable a une durée de vie d’un an avec un indicateur lumineux pour vous alerter en cas de faible niveau d’énergie.