Les 5 choses à savoir sur le Xiaomi Mi 11

Le smartphone phare de Xiaomi est doté de fonctionnalités puissantes – et moins cher que la plupart de ses concurrents…

Le premier smartphone phare majeur de 2021 a atterri – et sur le papier, le Xiaomi Mi 11 semble tout puissant. Cet énorme téléphone de 6,8 pouces en main est livré avec un certain nombre de premières et des caractéristiques des plus impressionnantes.

1. Il est conçu pour faire des films

Xiaomi tient particulièrement à mettre en évidence les capacités vidéo du Mi 11, qualifiant son téléphone de « studio de cinéma ultime de poche ». C’est le genre de vantardise hyperbolique que nous avons entendu de la part des fabricants d’innombrables fois auparavant. Alors qu’est-ce qui rend le Mi 11 si spécial pour les futurs Spielberg ?

Cela commence, évidemment, avec la caméra. La configuration de la triple caméra arrière comprend un module principal grand angle 108 MP, un module ultra-large 13 MP et un module électrique macro 5 MP – offrant une large gamme de focales et de niveaux de détail pour les types créatifs. Les utilisateurs avertis peuvent régler la vitesse d’obturation, l’ISO, l’ouverture et l’EV, enregistrer en HDR10 + et supprimer les objets indésirables des images en un seul clic avec AI Erase 2.0. La technologie de mode nuit vidéo du Mi 11 réduit le bruit au niveau RAW, promettant des prises de vue plus lumineuses dans l’obscurité, tandis qu’un embrayage de fonctionnalités basées sur l’IA permet des astuces de montage sophistiquées telles que le zoom Dolly et les images figées sélectives.

Les photos ne semblent pas trop mauvaises non plus, les trois caméras prenant désormais en charge le mode nuit pour la photographie fixe, et une face avant perforée de 20 MP promettant des selfies ultra-nets.

2. Il embarque un écran de compétition

DisplayMate a attribué à l’écran Amoled 6,81 pouces du Mi 11 la note A +, ce qui suggère qu’il s’agit du meilleur écran Xiaomi à ce jour. Protégé par une dalle Gorilla Glass Victus incurvée, l’écran de résolution WQHD + (soit 3200 x 1440) prend en charge HDR10 + et une profondeur de couleur de 10 bits et se rafraîchit à 120 Hz. Sa fréquence d’échantillonnage tactile de 480 Hz réduit le décalage d’entrée (la plupart des produits phares jusqu’à présent ne sont passés qu’à 240 Hz), tandis qu’un capteur d’empreintes digitales intégré peut suivre la fréquence cardiaque de l’utilisateur.

3. Il possède la puce la plus rapide du marché

Le Mi 11 est le premier smartphone à être équipé du dernier Snapdragon 888 de Qualcomm, ce qui le place parmi les appareils mobiles les plus puissants du marché, aux côtés du roi Android, le Samsung S21 Ultra. Il est suffisamment rapide pour exécuter des jeux à une résolution de 2K, une vitesse de 120 im/s et en HDR, tandis que le modem X60 signifie une connectivité 5G ultra-rapide (si vous avez du réseau, bien sûr)

Ce smartphone dispose de 8 Go de RAM et de 128 Go ou 256 Go de stockage. Il y a une charge sans fil de 50 W à bord, ainsi qu’une charge inversée de 10 W.

4. Vous pouvez le réparer gratuitement

Le Mi 11 est livré avec une garantie gratuite de deux ans (c’est le double de ce que vous obtiendriez avec la plupart des produits phares), ainsi qu’un service de réparation gratuit et unique pour l’écran au cours de la première année après l’achat. Les utilisateurs aux doigts enduits de beurre peuvent y économiser un peu d’argent, mais ils devront utiliser un centre de service Xiaomi approuvé.

5. Il arrive en mars

Le Xiaomi Mi 11 sera lancé a priori en mars prochain. Comptez 749 € pour l’édition 128 Go et 799 € pour l’édition 256 Go. Cela ferait du Mi 11 un terminal de première classé un peu moins cher que la plupart des produits phares contre lesquels il est censé se battre.