Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition bientôt disponible

Ce mois-ci, Rockstar Games va fêter un anniversaire très spécial : les 20 ans de la sortie de Grand Theft Auto III, le jeu qui a lâché les joueurs dans l’immense métropole en trois dimensions qu’est Liberty City et qui leur a offert une sensation de liberté et d’immersion jusqu’alors inconnue. En plus d’avoir ouvert la voie aux jeux en monde ouvert qui ont suivi, Grand Theft Auto III a fait de la saga Grand Theft Auto un véritable phénomène culturel, tout comme les deux épisodes suivants de la série, tout aussi légendaires : Grand Theft Auto: Vice City et Grand Theft Auto: San Andreas.



En l’honneur de l’anniversaire à venir, Rockstar Games annonce que ces trois jeux sortiront sur les plateformes de la génération actuelle d’ici la fin de l’année dans Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et le Rockstar Games Launcher sur PC. Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition proposera de nombreuses améliorations, tant au niveau des graphismes que du gameplay, et ce pour chacun des trois titres – tout en conservant le style et l’essence des versions originales.

En outre, Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition arrivera sur iOS et Android durant le premier semestre de 2022. Enfin, pour fêter les 20 ans de GTAIII, attendez-vous à une avalanche d’objets exclusifs à récupérer dans Grand Theft Auto Online lors des évènements de cet automne, dont des vêtements et motifs commémoratifs.