Fujifilm Instax mini evo, un appareil photo instantané hybride super polyvalent

Pourquoi choisir entre la photographie analogique ou numérique alors que vous pouvez avoir un produit qui combine le meilleur des deux ? Le Fujifilm Instax Mini Evo, attendu dans les poches en février 2022 pour environ 200 €, affiche un look rétro recherché et la fonctionnalité classique d’un appareil photo instantané à l’ancienne. Mais avec l’intelligence d’un appareil photo numérique et la possibilité de stocker, partager et imprimer vos images à la volée.

Vous avez l’embarras du choix côté options de prise de vue avec dix modes d’objectif intégrés et dix autres options d’effet de filtre. Connectez l’appareil photo à l’application pour smartphone via Bluetooth pour transférer les images capturées sur votre mobile. Il existe également des options de prise de vue à distance, un petit miroir selfie pour faciliter le cadrage, ainsi qu’un emplacement pour carte Micro SD garantissant un espace de stockage suffisant.

La Mini Evo se double d’une imprimante vous permettant de reproduire toutes les photos de votre pellicule. Il se nourrit du film Instax Mini Instant capable de créer des impressions de haute qualité (600dpi). Un nouveau film, l’instax Mini Stone Grey, propose une alternative à la bordure blanche traditionnelle.

Alimenté par une batterie lithium-ion, cet appareil peut prendre jusqu’à 100 photos avec une seule charge et il faudra 2 à 3 heures avant qu’il ne soit prêt pour la prochaine tonne. Contrairement à ses ancêtres rétro, vous trouverez un écran LCD de 3 pouces pour sélectionner des images, ajouter des cadres, éditer et imprimer des photos.