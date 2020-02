Fitbit propose le suivi du taux d’oxygène dans le sang

Fitbit annonce que le suivi du taux d’oxygène estimé dans le sang et présenté sous forme de graphique est désormais disponible en France. Cette fonctionnalité est accessible aux les utilisateurs du bracelet Charge 3, ainsi que des montres connectées Versa 2, Versa Lite et Ionic. Cette nouvelle fonction, lancée en août 2019 et déployée auprès certains utilisateurs depuis janvier 2020, utilise les capteurs rouges et infrarouges situés à l’arrière des appareils pour estimer les variations du taux de saturation en oxygène dans le sang.

Ce graphique, que les utilisateurs peuvent consulter dans l’application Fitbit sous l’onglet « Sommeil », donne une estimation des variations du taux d’oxygène dans le sang pendant les cycles de sommeil. Le taux de saturation en oxygène dans le sang mesure le pourcentage de sang saturé en oxygène. En général, il est compris entre 95 et 100%, ce qui signifie que le sang transporte autant d’oxygène que possible.

En cas d’arrêt respiratoire (peu importe sa durée) ou de problèmes pulmonaires, le taux de saturation peut baisser car moins d’oxygène pénètre dans le corps. En général, les variations sont censées être faibles. Si celles-ci sont fréquentes et amples, elles peuvent être le signe, entre autres, de troubles respiratoires pendant le sommeil.