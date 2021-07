Faites votre pain chez vous avec KitchenAid

Qui n’a jamais rêvé d’un accessoire pour confectionner son pain maison facilement ? KitchenAid exauce les voeux des amateurs comme des passionnés de cuisine avec son premier bol à pain compatible avec le robot pâtissier multifonction !

Il aidera aussi bien au pétrissage de la pâte qu’à la cuisson d’un pain à la saveur et texture incomparables. La marque continue de développer la personnalisation de son robot iconique en proposant deux nouveaux bols céramique pour la fin d’année : Colonne et Pierre Mouchetée.

Ce bol tout-en-un, compatible avec la base du robot pâtissier multifonction 4,8L, permet de mélanger et pétrir directement les ingrédients dans le bol, de faire lever et/ou reposer la p âte, puis de la faire cuire directement dans un four. Le couvercle retient la vapeur lors de la cuisson du pain comme une cocotte pour recréer un environnement similaire à un four vapeur traditionnel, lui conférant ainsi tout à la fois une croûte bien dorée et une mie au moelleux incomparable. En céramique, cet accessoire est robuste, durable et permettra de déguster du pain fait-maison à chaque repas.