EvaPolar lance le premier assainisseur d’air portable

Alors que l’on est pas encore débarrassé di virus COVID-19, on n’a jamais autant eu besoin de désinfectants personnels. Evapolar a récemment annoncé le lancement d’une nouvelle campagne Indiegogo pour son EvaPure.

Cet EvaPuresymbolise une nouvelle génération de désinfectants, désinfectants et oxygénateurs d’air portables. Véritable trois e,n un, cette unité de traitement de l’air combine les fonctions de désinfecteur d’air, de désinfectant et de générateur d’oxygène. Il utilise une approche innovante fondée sur la désinfection par évaporation directe de liquide actif à base de peroxyde d’hydrogène. Ainsi, l’EvaPure libère des ions actifs d’oxygène dans l’atmosphère et tue ou affaiblit les micro-organismes et les virus. Une fois que l’ion oxygène a terminé sa réaction, il rafraîchit ensuite l’air de la pièce et évite les accumulations excessives de CO2.

Cet appareil se compose de seulement deux boutons, d’un petit réservoir d’eau et est livré avec 30 comprimés de peroxyde d’hydrogène concentré et d’ions argent. EvaPolar annonce jusqu’à 92% de réduction de la quantité de micro-organismes dans l’air après seulement une heure d’utilisation.

Proposé actuellement sur Indiegogo, EvaPolar espère lever 40 000 $ pour entrer en phase de production de son Evapure, pour une production de masse prévue pour octobre et une livraison de l’EvaPure en décembre prochain.

https://igg.me/at/evaPure/