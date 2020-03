Bientôt un iPhone à écran flexible enveloppant pour Apple ?

Pour l’instant, sa forme n’a pas changé. Mais cela n’empêche pas le géant de Cupertino de réfléchir à l’avenir de son produit phare, le souci étant pour lui de ne pas se laisser distancer en tant que créateur d’innovations réelles. En matière de capteurs photo, la Pomme n’a fait que suivre Huawei et ses multi capteurs. Sur l’écran flexible, Huawei, Samsung et même Motorola sont déjà passés par là, mais avec, il faut le dire, des produits foncièrement pas essentiels, et surtout hors de prix. Des produits d’image, mais Apple ne lance pas de nouveauté juste pour faire le buzz. Pour les vendre à des dizaines de millions d’exemplaires, en revanche…

Selon différents brevets repérés de ci de là, Apple travaille donc bien sur des pistes de smartphone flexible. Notamment avec un écran enveloppant à l’avant et à l’arrière du terminal, qu’il s’agisse d’un iPhone, d’un iPad voire d’un iPod. Des idées repérées et partagées sur le Web par MySmartPrice. Un tel affichage enroulable, enveloppant, pourrait en effet fonctionner avec n’importe quel type de terminal, a priori. Et surtout, comme toujours chez Apple, la technologie n’est rien si elle n’est pas associé intimement à une ergonomie unique et simple d’emploi. A suivre !