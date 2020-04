Avec l’humidificateur + Cool de Dyson, respirez mieux toute l’année

Passer l’aspirateur sur votre tapis, nettoyer vos fenêtres, essuyer vos luminaires, tout est faisable, surtout en ces temps de confinement – mais quand il s’agit de nettoyer l’air autour de vous, un plumeau ne suffira tout simplement pas.

C’est là que Dyson a toutes les réponses avec son armée de microbiologistes et ingénieurs. Ce Pure Humidify + Cool de Dyson renifle la qualité de l’air, qui s’écoule ensuite et 99,0% des bactéries qui se cachent dans l’eau sont effacées, et l’évaporateur à fil d’argent est une disposition supplémentaire pour empêcher la croissance des bactéries. La vapeur d’eau libérée par l’évaporateur est projetée à travers l’amplificateur d’air dans la pièce. Il sera capable de détecter et de capturer les polluants ultra-fins, y compris les allergènes, les bactéries et le pollen.

Les nouveaux modes de flux d’air incluent désormais également la technologie de refroidissement, avec deux jets placés de chaque côté de l’amplificateur d’air, de sorte que vous êtes même couvert par ces journées d’été insupportablement chaudes coincées à travailler avec votre gaffe. Cela vous coûtera 649 €, et l’application pratique Dyson vous permet de suivre visuellement les niveaux de pollution, de température et d’humidité à l’intérieur lorsque vous avez besoin d’une pause dans les feuilles de calcul.

Dyson Pure Humidifier + Cool, en vente sur le site de Dyson