Cette Awake The Deadly Watch inspirée de Kill Bill est mortelle

Après le succès des éditions Jurassic watch, Awake dévoile The Deadly Watch, second opus du projet « A Tribute To The Seventh Art ». Un hommage artistique au long court, au travers des Métiers d’Art, aux films cultes qui ont marqué notre jeunesse et qui résonneront toujours dans notre cœur d’adolescent.



The Deadly Watch est un projet collaboratif, truffé de références, rassemblant artisans et techniciens pour vous proposer une interprétation artistique et horlogère d’un film qui a marqué des millions de spectateurs dans les années 2000. Cette édition très exclusive s’inspire des multiples genres cinématographiques que le film KILL BILL explore et mélange avec délice (chanbara, films de kung fu, gore, films épiques, western spaghetti et anime) et s’adresse à la fois au passionné d’horlogerie et au fan de cinéma qui sommeille en nous pour replonger dans le passé et stimuler notre nostalgie !



Les maîtres laqueurs de la marque ont fait d’innombrables essais et réalisé de savants mélanges et dosages de pigments pour réinterpréter dans l’espace minuscule de nos cadrans, les codes graphiques et esthétiques du film culte de Q.Tarantino auquel cette édition rend hommage. Une édition exclusive et un peu folle pour célébrer au poignet un chef d’oeuvre du 7e Art abordant les thèmes de la vengeance et de la justice personnelle, de la trahison et de la loyauté, du pouvoir et de l’autonomie féminine, de l’éthique et de la moralité.

Le nom de cette édition limitée constitue un premier clin d’oeil à l’équipe d’assassins à la solde du cruel Bill, que pourchasse sans relâche l’héroïne Beatrix Kiddo : The Deadly Viper Assassination Squad ! Un nom « mortel » pour une montre vraiment badass dévoilant un cadran réalisé entièrement à la main dans nos ateliers de Hanoi en recourant aux techniques ancestrales de la laque vietnamienne Sơn Mài. Ses couleurs inédites, inspirées des codes esthétiques du film Kill Bill et de l’univers de Q.Tarantino en général sont obtenues à partir de matières organiques et composent un ensemble intense aux reflets saisissants et aux symboliques puissantes :



Le jaune est ici associé au bonheur, à l’énergie et à la pureté de l’âme. Autant de choses arrachées à l’héroïne Beatrix Kiddo, la plongeant dans une quête de vengeance aveugle. Le rouge est associé au danger, à la colère, à la vengeance, aux passions extrêmes de l’héroïne, qu’il s’agisse d’amour ou de haine et bien sûr, au sang. Nos Maitres laqueurs sont venus maculer à la main le cadran de petites éclaboussures de sang au moyen d’une laque pigmentée rouge. Le noir en pourtours de cadran, fait référence à l’ambiance globale du film, à l’odeur de poudre flottant dans l’air après la fusillade initiale, à l’absence de lumière dans le coeur de Beatrix Kiddo ainsi qu’au mystère qui entoure son personnage également surnommé « Black Mamba ».





Le logo AWAKE est apposé en tampographie noire contrastant avec le jaune du cadran, et utilise une police type « Western », récurrente des oeuvres de Tarantino et inspirée d’un genre cher au réalisateur américain : le « western spaghetti ». À 6h, une autre applique en tampographie faisant cette fois référence aux 2 katanas emblématiques de Bill et de « La Mariée » et nous replongeant dans la scène culte de la forge à Okinawa, où Hattori Hanzo accepte de sortir de sa retraite pour forger une lame « destinée à tuer Bill », incarnant de fait la pureté de l’artisanat traditionnel et la détermination implacable de son utilisatrice.



The Deadly Watch est limitée à 88 exemplaires, et proposée à 1650 € HT. Deux des 88 futurs propriétaires d’un exemplaire de « The Deadly Watch » seront tirés au sort et gagneront une réplique exacte du légendaire sabre japonais de « La Mariée ». Forgé, dans le film, par le Maître Hattori Hanzo en sa forge de Okinawa, ce katana incarne la pureté de l’artisanat traditionnel et la détermination implacable de son utilisatrice.