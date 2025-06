OMEGA dévoile ses nouvelles Seamaster Aqua Terra 30 mm

Vingt-trois ans après son lancement, l’Aqua Terra évolue à nouveau. Pour la première fois, la collection est présentée dans un boîtier de 30 millimètres, introduisant une nouvelle taille dans la famille Aqua Terra avec un mouvement inédit et 12 nouvelles références.

La collection Aqua Terra 30 mm se décline en douze références aux caractéristiques affirmées.



Ces nouvelles pièces comprennent cinq modèles en acier inoxydable avec bracelets polis et satinés. La collection comprend également un modèle en or Sedna 18K et trois références en or Moonshine 18K, disponibles en version entièrement or ou en trois combinaisons bicolores avec acier.



Avec 12 références distinctes, cette collection offre à chaque femme la possibilité

d’exprimer sa personnalité à travers le choix de son garde-temps. Une gamme de

cadrans vibrants et de matériaux précieux de l’or Moonshine 18k à l’or Sedna

18k, de l’acier inoxydable et des combinaisons bicolores.

Le tout nouveau mouvement d’OMEGA a été entièrement repensé et conçu

spécifiquement pour ce format plus intime. Le calibre Master Chronometer 8750

équipe les modèles en acier inoxydable et bicolores, tandis que le calibre Master

Chronometer 8751 est destiné aux modèles en or Sedna et or Moonshine 18k.

« La plus belle partie de la montre est celle que l’on ne voit pas immédiatement »,

déclare Raynald Aeschlimann, Président et CEO d’OMEGA. « Nos nouveaux

calibres représentent la plus haute maîtrise d’OMEGA en matière d’ingénierie,

dissimulés à l’intérieur mais définissant l’essence même de la montre ».

Dans la nouvelle campagne, OMEGA capture un moment de révélation où la

nouvelle Aqua Terra 30 mm devient naturellement le secret qu’il faut absolument

partager.